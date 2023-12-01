Masterchef Tolga neden yok? Tolga'nın sağlık durumu iyi mi?
Masterchef Allstar'da 21. hafta büyük bir heyecanla devam ederken bu hafta mavi takımın yarışmacıları arasında yer alan Tolga'nın yer almaması dikkat çekti. Peki, Masterchef Tolga neden yok? Tolga'nın sağlık durumu iyi mi? İşte ayrıntılar...
Masterchef Allstar'da perşembe günü yayımlanan bölümde yarışmacılardan Tolga'nın neden olmadığı merak edildi. Ödül oyununun oynanıldığı gecede mavi takım yarışmacılardan Tolga neden yok? Tolga'nın sağlık durumu iyi mi?
MASTERCHEF'TE TOLGA NEDEN YOK?
Ödül oyununun oynanıldığı gecede mavi takımın yarışmacılarından Tolga'nın yer almaması dikkatlerden kaçmadı. Tolga salı günü oynanan ilk takım oyununda yaptığı yemeklerden birini kaybetmesi üzerine yapılan oylamanın ardından mavi takımın en çok oy alan ismi olarak potaya giren ilk isim olmuştu. Ardından ikinci ve üçüncü takım oyunlarında da yer alan Tolga1 Aralık Cuma günü yayımlanan bölümde yer almadı.
Tolga'nın bölüm başında şeflerden izin isteyerek ayrılması sağlık durumu ile ilgili sorular sorulmasına neden oldu.
TOLGA'NIN SAĞLIK DURUMU İYİ Mİ?
Allstar'ın 21. haftasına kadar gelerek son 11 yarışmacı arasına adını yazdırmayı başaran Tolga'nın sağlık durumu merak ediliyor. Tolga'nın Masterchef Allstar'a devam edip etmeyeceği henüz bilinmiyor.
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