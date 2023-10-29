Yaptığı hata pahalıya mâl oldu: 'Benim aklımda bir soru işareti varsa devamını getiremem...'

Yayınlanma: 29.10.2023 - 17:33

Güncelleme: 30.10.2023 - 00:28

Masterchef Allstar'da 16. hafta geride kaldı. Kıyasıya rekabetin baş gösterdiği haftada yarışmacılar önce takım oyununu kazanmak için ardından ise potaya girmemek için ter döktü. Bazılarının çabasının yetmediği gecede 6 isim eleme potasına dahil oldu. Bu isimlerin kimler olduğu, pazar akşamı yayımlanan bölümde kimlerin eleme turundan çıktığı ve kimin elendiği yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Masterchef Allstar'da kimler potadan kurtuldu, kim elendi? 29 Ekim Masterchef'te elenen isim...

KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Pazartesi günü yayımlanan bölümde yarışmacılardan İzmir bomba istendi. Yarışmacılar en başarılı İzmir bombayı yaparak mavi takımın kaptanlığını kazanmak için kıyasıya yarıştı.

Şeflerin en beğendiği tabakların sahipleri Sergen, Eren, Cemre, Esra, Hasan, Barbaros, Kıvanç, Dilara ve Tahsin oldu

Zorlu etapta en başarılı İzmir bombayı yapan isim Cemre oldu. Cemre kırmızı takımın kaptanı olarak Dilara'yı seçti.

MASTERCHEF ALLSTAR'DA BÜYÜK ÖDÜLÜN SAHİBİ KİM OLDU?

Allstar'da cumartesi günü yayımlanan bölümde yarışmacılar 100 bin lira değerindeki ödülü kazanmak için ter döktü. Maraş yemeklerinin hazırlandığı gecede büyük ödülü kazanan isim mavi takımın kaptanı Cemre oldu.

MASTERCHEF'TE İLK TAKIM OYUNUNDA ADAYLAR KİM OLDU?

Cemre ve Dilara kaptanlığındaki yarışmacılardan ilk takım oyununu kazanarak haftanın ilk galibiyetini alan takım kırmızı takım oldu. Hamburger çeşitlerinin yapıldığı gecede 8-1'lik büyük farkla kırmızı takım galibiyet aldı.

Kaptan Cemre bireysel dokunulmazlığı kazanan isim oldu. Cemre potaya girmesi için mavi takımdan sayı kazanan tek isim olan Metin'i seçti. Yapılan oylamada ise Batuhan ve Barbaros 6'şar oy aldı. Kaptan Cemre ikisi arasından Barbaros'u seçti. Böylece haftanın ilk eleme adayları Metin ve Barbaros oldu...

MASTERCHEF'TE İKİNCİ TAKIM OYUNUNDA ADAYLAR KİM OLDU?

Şefler yarışmacılardan Lazanya istedi. Oyunun kazananı kırmızı takım oldu. Başa baş ilerleyen gecenin kazananı 4-3'lük skorla kırmızı takım oldu.

Masterchef'te mavi takım potaya girmemek için bireysel dokunulmazlık oyununda hünerlerini sergiledi. Yarışmacılar yaratıcılık turunda hünnap kullanarak en başarılı yemeği yapmak için ter döktü ve kazanan Esra oldu. Esra aday olarak Batuhan'ı seçti.

Oylama sonucu Alican ve Tanya 7'şer oy aldı. Kaptan Cemre potaya gidecek olan son isim olarak Tanya'yı seçti.

MASTERCHEF'TE ÜÇÜNCÜ TAKIM OYUNUNDA ADAYLAR KİM OLDU?

Haftanın son takım oyununun galibi yine kırmızı takım oldu. Bu haftanın kazananı böylece 3-0'lık net skorla kırmızı takım oldu.

Mavi takımdan 4 isim zaten potadaydı. Geride kalan 4 isim Kıvanç, Alican, Cemre ve Esra bireysel dokunulmazlık oyununu oynadı. 40 dakika içinde şeflerin en başarılı Taco'yu istediği gecede dokunulmaz olan isim Kıvanç oldu.

Kıvanç 5. aday olarak kaptan Cemre'yi seçti. Yapılan oylamanın ardından ise takım oyunlarından çıkan son aday Esra oldu.

MASTERCHEF'TE SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

Cumartesi günü yayımlanan bölümde Rafet İnce Şef'in tabağı olan Kuzu Konfi'yi en iyi şekilde yapan 5 isim Allstar'a devam etme hakkını kazandı. Bu beş isim ise şöyle:

Eren, Dilara, Ayaz ve Alican.

Tolga, Kıvanç, Sergen gibi isimler ise ikinci turda en başarısız isim olmamak için ter döktü.

Gecenin birincisi Sergen olurken sona kalan iki isim Kıvanç ve Tahsin oldu. Böylece haftanın son eleme adayı olarak Tahsin belirlendi.

ALLSTAR'DA ELEME GÜNÜNDE POTADAN ÇIKAN İSİMLER KİM OLDU?

Masterchef'te eleme gecesinde şefler cumhuriyetin 100. yılına özel olarak pasta yapıldı. Gecenin başarılı tabaklarına imza atan üç kişi potadan kurtulurken kalan 4 isim ikinci turda ter döktü.

Gecenin birincisi Cemre oldu. Cemre'nin ardından potadan kurtulan isimler ise sırayla Esra ve Tahsin oldu.

ALLSTAR'A KİM VEDA ETTİ?

Metin, Barbaros, Tanya ve Batuhan ikinci turda en kötü tabağı yapmamak için ter döktü. Potadan birinci çıkan isim Batuhan olurken ikincisi Barbaros oldu. İlk turda yaptığı hata nedeniyle tabağının tadımı yapılmayan Metin ve dolayısıyla Tanya son ikiye kaldı.

SON ŞAMPİYON METİN 15. HAFTADA ELENEN İSİM OLDU...

Şefler tarfından sene boyunca tavrıyla takdir toplayan Metin bir tercih yapmak zorunda olduğundan bahsetti. Bu cümleler onun ilk turda yaptığı hatayı hatırlattı. Bilerek kötü tabak çıkartma ihtimalini gündeme getirdi. Ama şampiyon bu sorulara cevap vermemeyi tercih etti. Elemenin ardından özellikle aynı sezonda yarıştığı arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.