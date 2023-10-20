Masterchef Allstar'da ödül oyununu kim kazandı? 20 Ekim'de Masterchef'te büyük ödülün sahibi kim oldu?

Masterchef Allstar'da bugün günlerden ödül oyunu... Kaptanlık oyunu ve 3 takım oyunun ardından kırmızı takımdan 2, mavi takımdan ise 4 kişi potaya girdi. Sırada ise ödül oyunu var. Peki, Masterchef'te ödül oyunu kim kazandı? 20 Ekim'de Masterchef'te büyük ödülün sahibi kim oldu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.10.2023 - 21:22
Masterchef Allstar'da ödül oyununu kim kazandı? 20 Ekim'de Masterchef'te büyük ödülün sahibi kim oldu?
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Masterchef Allstar'da haftanın ödülü 20 Ekim'de yayımlanan bölümde sahibini bulacak. Bu haftaki ödülün sahibinin kim olacağı merak ediliyor. Peki, Masterchef'te ödül oyunu kim kazandı? 20 Ekim'de Masterchef'te büyük ödülün sahibi kim oldu?

ELEME ADAYLARI KİM?

Haftanın eleme adayları: Barbaros, Alican, Eren, Cemre, Kıvanç ve Azize oldu. Cumartesi günü yayımlanacak bölümde 7. eleme adayı da belirlenecek.

ÖDÜL OYUNUN İLK ETABINDA HANGİ  TAKIM KAZANDI?

Masterchef Allstar'da günlerden ödül oyunu. Kırmızı takımın 2-1'lik skorla kazandığı haftada bu bölümde yarışmacılar büyük ödül için yarışacak. Trakya yemeklerinin yapılacağı gecede yarışmacılar kıyasıya yarışacak. Sürenin 50 dakika olduğu turde işte gecenin yemekleri:

Pilasko 

Gerdan Çorbası

Kaymaklı Lahana Aşı

Elbasan Tava

Hayrabolu Tatlısı


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