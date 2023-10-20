Masterchef Allstar'da ödül oyununu kim kazandı? 20 Ekim'de Masterchef'te büyük ödülün sahibi kim oldu?

Yayınlanma: 20.10.2023 - 21:22

Güncelleme: 20.10.2023 - 21:22

Masterchef Allstar'da haftanın ödülü 20 Ekim'de yayımlanan bölümde sahibini bulacak. Bu haftaki ödülün sahibinin kim olacağı merak ediliyor. Peki, Masterchef'te ödül oyunu kim kazandı? 20 Ekim'de Masterchef'te büyük ödülün sahibi kim oldu?

ELEME ADAYLARI KİM?

Haftanın eleme adayları: Barbaros, Alican, Eren, Cemre, Kıvanç ve Azize oldu. Cumartesi günü yayımlanacak bölümde 7. eleme adayı da belirlenecek.



ÖDÜL OYUNUN İLK ETABINDA HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef Allstar'da günlerden ödül oyunu. Kırmızı takımın 2-1'lik skorla kazandığı haftada bu bölümde yarışmacılar büyük ödül için yarışacak. Trakya yemeklerinin yapılacağı gecede yarışmacılar kıyasıya yarışacak. Sürenin 50 dakika olduğu turde işte gecenin yemekleri:

Pilasko

Gerdan Çorbası

Kaymaklı Lahana Aşı

Elbasan Tava

Hayrabolu Tatlısı