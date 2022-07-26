MasterChef Türkiye'deki ünlü şeflerin maaşları ortaya çıktı

26 Temmuz 2022 Salı, 08:16

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışması her sezon olduğu gibi yine ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini yaptığı yarışmanın yeni sezonu başladı.

Ünlü şeflerin aldığı maaşlar sosyal medyada sık sık tartışma konusu olurken, geçtiğimiz aylarda ise Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın maaş konusu nedeniyle tartıştığı iddia edilmişti.

İddiaya göre; Mehmet Şef, muhasebenin kapısına dayandı ve kendisinin Türk lirası üzerinden maaş alıp, Somer Sivrioğlu'nun döviz üzerinden maaş alması karşısında resti çekmişti.

Gündeme bomba gibi düşen bu iddia sonrası Somer Sivrioğlu bir açıklama yapmıştı.

Instagram hikayeden paylaşım yapan Sivrioğlu, "Ekmeğimizi, derdimizi, emeğimizi bölüşmüşüz yıllarca. Hayatı dolar, lira, dedikodu, yalan olanların anlamasını beklememek lazım. Kardeşimdir gerisi laf-ı güzaf" sözleriyle iddiaları yalanlamıştı.

"ACUN KESENİN AĞZINI AÇMIŞ"

Medyaradar'da yer alan habere göre, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın programdan ne kadar aldıkları ortaya çıktı.

İddiaya göre, jüri üyeleri Masterchef yarışmasından aylık olarak aldıkları ücret 200-250 bin TL arasında.

Her sezon yaklaşık 6 ay süren yarışmada şeflerin kazancı en az yaklaşık 1.5 milyon TL olduğu tahmin ediliyor.

Ücretleri duyan sosyal medya kullanıcıları "Acun kesenin ağzını açmış" yorumlarında bulundu.