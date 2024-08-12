MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 12 Ağustos MasterChef takım kaptanları kim oldu, takımlarda kimler var?

MasterChef yeni sezonunda final eleme turları tamamlandı. Ana kadroya giren 20 yarışmacının belirlenmesinin ardından sezonun ikinci kaptanlık oyunu heyecanla gerçekleştirildi. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanları kim oldu, takımlarda kimler var?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.08.2024 - 23:28
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 12 Ağustos MasterChef takım kaptanları kim oldu, takımlarda kimler var?
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MasterChef'in 12 Ağustos 2024 tarihli bölümünde, yeni sezonun ikinci kaptanlık oyunu büyük bir heyecanla oynandı. Yarışmacılar, kaptanlık için tüm hünerlerini sergilerken, nefes kesen anlar yaşandı. Mavi ve kırmızı takım kaptanlarının belirlenmesiyle birlikte haftanın takımları da netleşti. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanları kim oldu, takımlarda kimler var? İşte, ayrıntılar...

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'in yeni sezonunun ikinci kaptanlık oyunu 12 Ağustos tarihli yayında gerçekleştirildi. Yarışmacılar, en iyi katmeri yapmak için kıyasıya mücadele etti. Mavi takım kaptanı olarak Nevzat seçildi.

KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Bu heyecan dolu yarışın sonucunda, haftanın takımları da belirlenmiş oldu. Mavi takım kaptanı olarak seçilen Nevzat, kırmızı takım kaptanlığı için Zeynep'i seçti.


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