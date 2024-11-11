MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef takım kaptanları kim oldu, takımlarda kimler var?

MasterChef'te mavi takımın kaptanlığını kazanan isim araştırılıyor. 15. haftanın kaptanlık oyununda en başarılı tabağı hazırlayan ismin kim olduğu, mavi ve kırmızı takımda hangi yarışmacıların yer aldığı merak ediliyor. Peki, 11 Kasım'da mavi takımın kaptanı kim oldu? MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı?

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef takım kaptanları kim oldu, takımlarda kimler var?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.11.2024 - 23:35

MasterChef Türkiye 2024 sezonunda 15. hafta büyük bir heyecanla başladı. Kaptanlık yarışı ile başlayan haftada kırmızı ve mavi takım kaptanları belirlendi. Peki, 11 Kasım'da mavi takımın kaptanı kim oldu? MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı?

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de 14. haftada yarışmaya veda eden isim Nigar oldu.

MAVİ TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2024 yarışmacıları tantuni yaparak mavi takım kaptanı olmaya çalıştı. Şeflerin değerlendirmesinin ardından en iyi tantuniyi yaparak mavi takım kaptanı olan isim Semih oldu. Semih karşısına takım kaptanı olarak ERİM'i seçti.

MAVİ TAKIM

  • Semih (Kaptan)
  • Onur
  • Kerem
  • Eda
  • Şirin
  • Muratcan
  • Ezgi

KIRMIZI TAKIM

  • Erim (K)
  • Emre
  • Alper
  • Beyza
  • Kaan

Etiketler: #Masterchef Türkiye #MasterChef #Kaptanlık

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