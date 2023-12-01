Masterchef'te 1 Aralık'ta ödül oyununu kim kazandı? Allstar'da büyük ödülün sahibi...

Yayınlanma: 01.12.2023 - 19:22

Güncelleme: 01.12.2023 - 19:22

Masterchef Allstar'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Büyük ödül için önlüklerini giyen yarışmacılar bugün de birbirinden farklı yemeklere imza atacak. Peki, Masterchef Allstar'da ödül oyununu kim kazandı? İşte 1 Aralık'da büyük ödülün sahibi...

MASTERCHEF'TE MAVİ TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?

Allstar'da pazartesi günü yayımlanan bölümde yarışmacılar en başarılı şekerpareyi yaparak mavi takımın kaptanı olmak için önlüklerini giydi. Şefler tarafından en başarılı bulunan tabağın sahibi Hasan oldu. Hasan kırmızı takımın kaptanı olarak Barbaros'u seçti.

MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Hasan

Tahsin

Sergen

Tolga

Dilara

Batuhan

KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Barbaros

Eren

Kıvanç

Cemre

Esra

HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Mavi takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybetti. Bireysel dokunulmazlığı Sergen'in kazandığı bölümde yapılan oylamanın ardından eleme potasına giren isim Tolga oldu.

Gecenin kazananı yine kırmızı takım oldu. Mavi takım bu hafta ikinci defa bireysel dokunulmazlık oyununa çıktı. Yapılan bireysel dokunulmazlık oyununda en başarılı tabağa imza atan isim Batuhan oldu. Geride kalan isimlerin yer aldığı oylama sonucu ise haftanın ikinci eleme adayı olarak belirlenen isim Dilara oldu.

Haftanın son takım oyunun kaybeden takım bu sefer Barbaros kaptanlığındaki kırmızı takım oldu. Kıvanç'ın bireysel dokunulmazlık oyununu kazandığı gecede yapılan oylamanın ardından potaya giren isim Eren oldu. Böylece haftanın eleme adayları Tolga, Dilara ve Eren olarak belirlendi. Cumartesi günü dördüncü aday da belli olacak.

HAFTANIN ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Büyük ödülün sahibi olmak isteyen yarışmacılar kestane kullanarak en başarılı yemekleri yapmak için önlüklerini giydi...