MasterChef Türkiye şampiyonundan 'Danilo Şef' itirafı: 'Hırslandım'
MasterChef şampiyonlarından Metin Yavuz, açıklamalarda bulundu. Yavuz, yarışmaya aday olarak başvurduğunda Danilo Şef'in kendisine 'hayır' oyu vermesinin kendisini hırslandırdığını söyledi.
MasterChef 2022 sezonunun şampiyonu olan Metin Yavuz
yarışmanın ardından kavurmacı açtı.
Metin Yavuz şampiyonluğunun ardında ilk kez Youtube'da
yayınlanan ChefStory programına konuk oldu. MasterChef'te yaşadıklarını anlatan
Metin, Danilo Şef'e karşı hırslandığını belirtti.
Açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.
DANİLO ŞEF’TEN ‘HAYIR’ ALMIŞTI
Yarışmaya çok rahat girdiğini anlatan Metin Yavuz, Mehmet
Şef ve Somer Şef'ten "Evet" alıp Danilo Şef'ten "Hayır"
alınca aşırı hırslandığını belirtti.
Hırsın onu şampiyon yaptığını belirten Metin, bu nedenle
Danilo Şef'i ayrıca çok sevdiğini belirtti.
Daha önce her zaman hırslı olduğunu anlatan Metin Yavuz, şampiyon olduktan sonra hırslarını bir kenara bıraktığının da altını çizdi.
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