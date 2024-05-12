MasterChef Türkiye şampiyonundan 'Danilo Şef' itirafı: 'Hırslandım'

MasterChef şampiyonlarından Metin Yavuz, açıklamalarda bulundu. Yavuz, yarışmaya aday olarak başvurduğunda Danilo Şef'in kendisine 'hayır' oyu vermesinin kendisini hırslandırdığını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.05.2024 - 08:08
MasterChef Türkiye şampiyonundan 'Danilo Şef' itirafı: 'Hırslandım'
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MasterChef 2022 sezonunun şampiyonu olan Metin Yavuz yarışmanın ardından kavurmacı açtı.

Metin Yavuz şampiyonluğunun ardında ilk kez Youtube'da yayınlanan ChefStory programına konuk oldu. MasterChef'te yaşadıklarını anlatan Metin, Danilo Şef'e karşı hırslandığını belirtti.

Açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

DANİLO ŞEF’TEN ‘HAYIR’ ALMIŞTI

Yarışmaya çok rahat girdiğini anlatan Metin Yavuz, Mehmet Şef ve Somer Şef'ten "Evet" alıp Danilo Şef'ten "Hayır" alınca aşırı hırslandığını belirtti.

Hırsın onu şampiyon yaptığını belirten Metin, bu nedenle Danilo Şef'i ayrıca çok sevdiğini belirtti.

Daha önce her zaman hırslı olduğunu anlatan Metin Yavuz, şampiyon olduktan sonra hırslarını bir kenara bıraktığının da altını çizdi.


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