MasterChef Türkiye’de dikkat çeken eleme gecesi

27 Eylül 2021 Pazartesi, 11:30

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri olduğu MasterChef Türkiye’nin son bölümünde elenen yarışmacı belli oldu.

MASTERCHEF 2021’DE ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye’nin beşinci haftasının ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında ilk eleme adayı Mustafa oldu.

Oylama sonrasında belirlenen ikinci eleme adayı ise Sergen oldu.

İkinci dokunulmazlık oyununda yarışmacılar yine kıyasıya mücadele etti. Kazanan mavi takım olurken kaybeden kırmızı takım, bireysel dokunulmazlık için tezgah başına geçti. Dokunulmazlığı kazanan Tahsin, üçüncü eleme adayı olarak Emre’yi potaya gönderdi.

Oylamada adı en çok yazılan Hamza ise dördüncü eleme adayı oldu.

MasterChef’te haftanın son dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda bireysel dokunulmazlığı Eren kazandı ve takım arkadaşları arasından seçtiği Hasan, beşinci eleme adayı oldu.

Takım oylamasında adı en çok yazılan Burcu ise haftanın altıncı eleme adayı oldu.

MASTERCHEF 2021’DE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de bu hafta elemeye kalan Burcu, Hasan, Hamza, Emre, Sergen ve Mustafa, eleme gecesinde karşı karşıya geldi.

Eleme gecesinin ilk turunun tamamlanmasıyla birlikte şefler tadım yaptı ve sıra en başarılı 3 tabak için karar aşamasına geldi. İlk turda en başarılı tabakları yapan Burcu, Sergen ve Hasan MasterChef'te 1 hafta daha kalmaya hak kazandı.

Hamza, Emre ve Mustafa ise ikinci turda yeniden tezgah başına geçti. Yarışmacılardan, Danilo Zanna'nın tarifiyle arancino yemeği yapmaları istendi. Şeflerin tadımı ardından MasterChef'te son ikiye Hamza ve Emre kaldı. Şeflerin ortak kararıyla MasterChef 2021’den bu hafta elenen yarışmacı Hamza Mercimek oldu.