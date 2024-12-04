Yayınlanma: 04.12.2024 - 00:15

Güncelleme: 04.12.2024 - 00:15

MasterChef'te yeni hafta büyük bir heyecanla başladı. Yeni haftanın ilk takım oyunu için yarışmacılar önlüklerini giydi. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'yı buluşturan MasterChef Türkiye 2024 sezonunda yeni haftanın takım kaptanları araştırılıyor. Peki, MasterChef Türkiye'de ilk eleme adayı kim oldu? MasterChef'te 3 Aralık'ta eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF'TE GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de geçen hafta elenerek yarışmayı 10'uncu olarak tamamlayan isim Kaan oldu.

MASTERCHEF'TE MAVİ TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de mavi takımın kaptanı Emre oldu.

MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Emre

Beyza

Kerem

Şirin

Semih

KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Onur

Alper

Eda

Erim

HAFTANIN İLK ELEM ADAYI KİM OLDU?

Takım oyununu kaybeden taraf mavi takımda en çok oyu Şirin ve Beyza aldı. Kaptan Emre potaya girecek ilk aday olarak Şirin'i seçti.