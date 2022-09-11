MasterChef'te eleme adayları kim? MasterChef'te eleme günü ne zaman?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'de kırmızı ve mavi takım dokunulmazlık oyunları için hafta boyunca mücadele etti. Peki, Masterchef Türkiye'de haftanın eleme adayları kim oldu? Masterchef Türkiye'de eleme hangi gün gerçekleşecek?

cumhuriyet.com.tr
11 Eylül 2022 Pazar, 14:45
MasterChef'te eleme adayları kim? MasterChef'te eleme günü ne zaman?
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TV8'in sevilen programı MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşanıyor. MasterChef'te 10 Eylül akşamı yedeklerden ana kadroya giren isim Atike oldu. Bu hafta tüm takım  oyunlarını mavi takım kazanırken kırmızı takım ise eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. 6 eleme adayı en iyi tabağı yapmak için eleme gecesinde yarışacak. MasterChef Türkiye'ye veda edecek isim Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın tadımı sonrası belirlenecek.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI 11 EYLÜL 2022

Materchef Türkiye'de 6 yarışmacı eleme adayı olarak belirlendi.

Materchef Türkiye'de bu hafta eleme adayı olarak belirlenen adaylar:

1-Vural

2- Burak

3- Melih

4- Yağız

5- Dilan

6- Serpilay

MASTERCHEF'TE ELEME GÜNÜ NE ZAMAN?

MasterChef Türkiye'de eleme adayı olarak gösterilen 6 yarışmacı bu akşam ekrana gelecek bölümde yarışmada kalmak için mücadele edecek. MasterChef eleme bölümü 11 Eylül'de TV8'de ekrana gelecek. 



Masterchef Türkiye TV8 Eleme Adayı

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