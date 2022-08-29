MasterChef'e kim veda etti? 28 Ağustos 2022 MasterChef'te kim elendi?

cumhuriyet.com.tr
29 Ağustos 2022 Pazartesi, 09:57
<p>TV8'de ekrana gelen <strong>MasterChef Türkiye</strong>’de yeni sezona veda eden ilk yarışmacı belli oldu. Peki, 28 Ağustos 2022 MasterChef'te kim elendi? </p>

TV8'de ekrana gelen MasterChef Türkiye’de yeni sezona veda eden ilk yarışmacı belli oldu. Peki, 28 Ağustos 2022 MasterChef'te kim elendi? 

<p>MasterChef'te dün gece yarışmaya veda eden isim açıklandı. Hafta boyunca oyunlarda kıyasıya mücadele eden yarışmacılardan 6 kişi potaya girmişti. </p>

MasterChef'te dün gece yarışmaya veda eden isim açıklandı. Hafta boyunca oyunlarda kıyasıya mücadele eden yarışmacılardan 6 kişi potaya girmişti. 

<p>MasterChef Türkiye'nin 28 Ağustos 2022 Pazar akşamı yayınlanan bölümünde sezonun ilk vedası yaşandı.</p>

MasterChef Türkiye'nin 28 Ağustos 2022 Pazar akşamı yayınlanan bölümünde sezonun ilk vedası yaşandı.

<h3>MasterChef'te eleme adayları kim?</h3> <p>MasterChef'te  bu haftanın eleme adayları; Gamze, Şeyma, Kaan, Fatma Nur, Dilan, Büşra oldu.Mehmet, Somer ve Danilo şef eleme potasındaki yarışmacılardan siyah sarımsak ile yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi.</p>

MasterChef'te eleme adayları kim?

MasterChef'te  bu haftanın eleme adayları; Gamze, Şeyma, Kaan, Fatma Nur, Dilan, Büşra oldu.Mehmet, Somer ve Danilo şef eleme potasındaki yarışmacılardan siyah sarımsak ile yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi.

<p><strong>Siyah sarımsak</strong> ana malzemesi ile yemek yapan yarışmacılardan Büşra, Dilan ve Gamze potadan çıkmayı başardı.</p>

Siyah sarımsak ana malzemesi ile yemek yapan yarışmacılardan Büşra, Dilan ve Gamze potadan çıkmayı başardı.

<h3>MasterChef'te kim elendi?</h3> <p>Son eleme oyununda karşı karşıya gelen isimler; Şeyma, Kaan ve Fatma Nur Somer Şef'in imza yemeği kadayıflı karidesi en iyi şekilde yapmak için mücadele etti. </p>

MasterChef'te kim elendi?

Son eleme oyununda karşı karşıya gelen isimler; Şeyma, Kaan ve Fatma Nur Somer Şef'in imza yemeği kadayıflı karidesi en iyi şekilde yapmak için mücadele etti. 

<p>2022 MasterChef hayallerine veda eden isim şeflerin tadımı sonrasında belli oldu. 28 Ağustos 2022 Pazar gecesi MasterChef'e veda eden isim <strong>Şeyma Müjdeci</strong> oldu.</p>

2022 MasterChef hayallerine veda eden isim şeflerin tadımı sonrasında belli oldu. 28 Ağustos 2022 Pazar gecesi MasterChef'e veda eden isim Şeyma Müjdeci oldu.

MasterChef Masterchef Türkiye TV 8

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