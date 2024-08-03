MasterChef'in son yarışmacısı kim oldu? MasterChef'te ana kadroya kimler girdi?
MasterChef Türkiye 2024 sezonu haftalardır süren elemelerini bugün sonlandıracak. 20 yarışmacının 3 turdan oluşan elemeyi geçerek ana kadroya adını yazdırdığı sezonda 20. yarışmacı bugün belli olacak. Peki, MasterChef'in son yarışmacısı kim oldu? MasterChef'te ana kadroya kimler girdi?
MasterChef 2024 kaldığı yerden devam ediyor. Dördüncü gruptan 12 ismin kıyasıya rekabet ettiği yarışmada 4 isim belli olmuştu. Kadronun son ismi ise bugün belli olacak. Peki, MasterChef'in son yarışmacısı kim oldu? MasterChef'te ana kadroya kimler girdi? İşte ayrıntılar...
MASTERCHEF'TE DÜN ANA KADROYA KİM GİRDİ?
2 Ağustos'ta yayımlanan bölümde şefler yarışmacılardan tahin ile yaratıcı yemekler istedi. Yarışmacılardan en başarılı yemekleri hazırlayan isim Kerem oldu.
MASTERCHEF'İN 20. YARIŞMACISI KİM OLDU?
MasterChef'in 20. ve son yarışmacısı bugün belli olacak. İlk turda yarışmacılar Taş Kadayıf yapacak. İkinci turda ise yaratıcılıklarını konuşturacak. Gecenin sonunda en başarılı yemekleri çıkaran isim ana kadroya girecek.
MASTERCHEF TÜRKİYE 2024 SEZONU YARIŞMACILARI...
1. Zeynep
2. Hakan
3. Onur
4. Ümmühan
5. Deniz
6. Çağlar
7. Serhat
8. Alper
9. Ayşe
10. Beril
11. Semih
12. Eda
13. Muratcan
14. Ezgi
15. Nigar
16. Beyza
17. Emre
18. Kaan
19. Kerem
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