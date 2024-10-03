MasterChef'te eleme adayı kim oldu? 2 Ekim'de eleme potasına giren yarışmacılar...

Yayınlanma: 03.10.2024 - 00:30

Güncelleme: 03.10.2024 - 00:30

MasterChef'te 9. hafta büyük bir heyecanla başladı. Dün gerçekleşen kaptanlık oyununun ardından yarışmacılar bugün haftanın ikinci takım oyununu oynamak için önlüklerini giydi. Başarısız olan takımdan ise iki isim eleme potasına dahil oldu. Peki, Masterchef'te eleme adayları kim oldu? 2 Ekim'de kimler potaya girdi?

GEÇEN HAFTA MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef 2024 sezonunda elenerek yarışmayı 19. olarak tamamlayan isim Bera oldu. Bera'nın vedası ile yarışmada 18 isim kaldı.

MAVİ TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?

Şeflerin yarışmacılardan Kayseri yağlaması istediği gecede en başarılı tabağı hazırlayan Zübeyde mavi takımın kaptanı oldu.

KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Mavi Takım kaptanı olarak seçilen Zübeyde, Kırmızı Takım kaptanı olarak Semih'i seçti.

MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Zübeyde (Kaptan)

Emre

Onur

Kerem

Nigar

Ezgi

Hakan

Akın

Erim

KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Semih (Kaptan)

Eda

Şirin

Beyza

Kaan

Nevzat

Ayşe

Muratcan

Alper

İLK TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Şefler tarafından Künefe istenilen gecede daha fazla başarılı tabak çıkaran taraf mavi takım oldu.

HAFTANIN İLK ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Haftanın ilk takım oyununu kaybeden kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyununa çıktı. Gecenin sonunda en başarılı tabağını hazırlayan isim Beyza, birinci eleme adayı olarak Muratcan'ı seçti. Yapılan oylamanın ardından ise Nevzat 2. eleme adayı olarak seçildi.

2. TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Alinazik yapılan gecede kazanan taraf mavi takım oldu.

3. VE 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Kırmızı takımdan bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Kaan kaptan Semih'i 3. eleme adayı olarak seçti. Yapılan oylamada ise Eda 4. eleme adayı olarak belirlendi.