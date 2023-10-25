Masterchef'te eleme adayları kim oldu? 25 Ekim'de kimler potaya girdi?

Yayınlanma: 25.10.2023 - 19:11

Güncelleme: 26.10.2023 - 00:28

Masterchef'te bugün ikinci takım oyunu oynanacak. İlk kaptanlık oyunun ardından skorda eşitliğe gitmek isteyen mavi takım ve haftanın kazananı olmak isteyen kırmızı takım kıyasıya yarışacak. Peki, Mastrchef'te eleme adayları kim oldu? 25 Ekim'de kimler potaya girdi? İşte ayrıntılar...

KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Pazartesi günü yayımlanan bölümde yarışmacılardan İzmir bomba istendi. Yarışmacılar en başarılı İzmir bombayı yaparak mavi takımın kaptanlığını kazanmak için kıyasıya yarıştı.

Şeflerin en beğendiği tabakların sahipleri Sergen, Eren, Cemre, Esra, Hasan, Barbaros, Kıvanç, Dilara ve Tahsin oldu

Zorlu etapta en başarılı İzmir bombayı yapan isim Cemre oldu. Cemre kırmızı takımın kaptanı olarak Dilara'yı seçti.

İLK TAKIM OYUNU GERİDE KALDI...

Cemre ve Dilara kaptanlığındaki yarışmacılar ilk takım oyununu kazanarak haftanın ilk galibiyetini almak istiyor. Günün eşleşmeleri:

Tavuk Burger Tahsin - Alican

Balık Burger: Ayaz - Kıvanç

Vejetaryen Barış - Cemre

Cheeseburger: Eren - Batuhan

Hamburger: Hasan - Barbaros

Islak Hamburger: Dilara - Tanya

Sloppy Joe: Tolga - Metin

Kapalı Hamburger: Sergen - Esra

İLK TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef'te hamburger türlerinin yapıldığı gecede kaptanlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu. 8-1'lik skorla kazanan kırmızı takım haftaya önde başladı.

KİMLER ELEME POTASINDA?

Masterchef Allstar'da ilk takım oyununun ardından mavi takımdan iki isim potaya girdi. Mavi takımdan tek sayıyı alan Metin, bireysel dokunulmazlığın kazananı Cemre tarafından potaya atıldı. Yapılan oylamada ise Barbaros ve Batuhan'ın eşit oy alması nedeniyle kaptan Cemre bir karar verdi. Cemre, potaya gidecek ikinci isim olarak Barbaros'u seçti. Böylece ilk adaylar Metin ve Barbaros oldu.

İKİNCİ TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Allstar'da bugün ikinci takım oyunu oynandı. Şefler yarışmacılardan Lazanya istedi:

Batuhan - Tolga

Metin - Ayaz

Sergen - Barbaros

Kıvanç - Eren

Barış - Esra

Alican - Hasan

Tahsin - Tanya

Oyunun kazananı kırmızı takım oldu. Başa baş ilerleyen gecenin kazananı 4-3'lük skorla kırmızı takım oldu. Mavi takım bu hafta ikinci kez bireysel dokunulmazlık oyununa çıktı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Masterchef'te mavi takım potaya girmemek için bireysel dokunulmazlığı kazanmak istiyor. Yarışmacılar yaratıcılık turunda hünnap kullanarak en başarılı yemeği yapmak için ter döktü ve kazanan Esra oldu. Esra aday olarak Batuhan'ı seçti.

Oylama sonucu Alican ve Tanya 7'şer oy aldı. Kaptan Cemre potaya gidecek olan son isme karar verdi. Tanya potaya giren son isim oldu.