Masterchef'te kim elendi? 22 Ekim'de Masterchef Allstar'a veda eden yarışmacı...

Yayınlanma: 22.10.2023 - 20:40

Güncelleme: 22.10.2023 - 20:40

Masterchef Allstar'da bu hafta Alican kaptanlığındaki mavi takım ile Barış kaptanlığındaki kırmızı takım kıyasıya mücadele etti. 2-1 skorla biten haftanın ardından 7 isim eleme potasına dahil oldu. Bugün yapılacak iki turlu elemenin ardından Allstar hayallerine veda eden isim belli olacak. Peki, Masterchef'te kim elendi? İşte 22 Ekim'de Masterchef Allstar'a veda eden yarışmacı...

HAFTANIN İLK ELEME TAKIM OYUNUNDA KİMLER ADAY OLDU?

Haftanın ilk takım oyununu kazanan Barış'ın kaptanlığındaki kırmızı takım oldu. Mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Metin oldu. Metin haftanın ilk eleme adayını belirledi. Azize belirlenen ilk eleme adayı olarak potaya girdi. Oylama sonucunda Kıvanç potaya giren isim oldu.

HAFTANIN İKİNCİ ELEME TAKIM OYUNUNDA KİMLER ADAY OLDU?

All Star yarışmasında ilk turda takım oyunu oynandı. Yarışmacılar Mısır yemeklerini yaparken tüm kozlarını paylaştı. Takım oyununda başarılı olan taraf mavi takım oldu.

Kırmızı takımda oynanan bireysel dokunulmazlık oyununun galibi Tahsin oldu. Tahsin eleme adayı olarak Eren'in ismini söyledi. Oylama sonucunda ise eleme adayı Cemre oldu.

HAFTANIN ÜÇÜNCÜ TAKIM OYUNUNDA KİMLER ADAY OLDU?

Allstar'da haftanın üçüncü takım oyununda yarışmacılardan sakatat içeren yemekler istendi. Geceyi büyük farkla kırmızı takım kazandı. Mavi takımdan bireysel dokunulmazlığı kazanan Barbaros oldu. Barbaros'un seçtiği isim Sergen oldu. Oylama sonucunda belirlenen 6. eleme adayı ise Alican oldu.

HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

Eleme oyununun ilk turunda yarışmacılardan hamsi tava istendi. Gecenin en başarılı tabaklarını yapan isimler sırasıyla Tahsin, Hasan, Ayaz, Dilara ve Esra oldu.

Barış, Metin, Tanya, Barbaros, Batuhan ve Tolga oldu.

Şeflerin seçtiği otların kullanıldığı yaratıcılık turunda en başarılı yemeği yapan isim Metin oldu. Metinin ardından başarılı yemeklere imza atan isimler sırasıyla Batuhan, Tolga, Barbaros ve Barış oldu. Böylece potaya eklenen son isim Tanya oldu.

KRİTİK ELEME POTASI...

Masterchef'te şefler yarışmacılardan balık yağı ve trüf mantarıyla yaratıcılıklarını göstermelerini istedi. Potada yer alan yarışmacılardan başarılı tabaklar yapan 3 isim potadan kurtulacak. Geride kalan 4 isim ise ikinci turda şeflerden birinin imza yemeğini başarıyla yapmaya çalışacak.