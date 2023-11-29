Masterchef'te eleme adayları kim oldu? 29 Kasım'da Masterchef'te hangi takım kaybetti, eleme adayları kim oldu?
Masterchef Allstar'da 21. hafta büyük bir heyecanla başladı. Alican'ın vedasının ardından 11 kişi kalan Masterchef yarışmacıları takım oyunlarında üstünlük sağlamak ve bu hafta da kadrodaki yerlerini kaybetmemek istiyor. Peki, Masterchef'te eleme adayları kim oldu? 29 Kasım'da Masterchef'te hangi takım kaybetti, eleme adayları kim oldu? İşte ayrıntılar...
Masterchef Allstar'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İkinci takım oyunu için önlüklerini giyen yarışmacılar bugün de birbirinden farklı yemeklere imza atacak. Peki, Masterchef'te eleme adayları kim oldu? 29 Kasım'da Masterchef'te hangi takım kaybetti, eleme adayları kim oldu?
KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Alican'ın vedasının ardından Allstar'da 11 kişi kalan Masterchef yarışmacıları kaptanlık oyununu kazanarak haftaya gücel bir başlangıç yapmak için önlüklerini giydi. Şeflerin yarışmacılardan Şekerpare istediği gecede en başarılı bulunan isim Hasan oldu.
Hasan kırmızı takımın kaptanı olarak Barbaros'u seçti.
MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?
Hasan
Tahsin
Sergen
Tolga
Dilara
Batuhan
KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?
Barbaros
Eren
Kıvanç
Cemre
Esra
HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
Mavi takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybetti. Bireysel dokunulmazlığı Sergen'in kazandığı bölümde yapılan oylamanın ardından eleme potasına giren isim Tolga oldu.
HAFTANIN İKİNCİ TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Haftanın ikinci takım oyununda skoru 1-1 yapmak isteyen mavi takım ve haftayı lider kapatmak isteyen mavi takım Tayland Mutfağı yemeklerini en başarılı şekilde yapmak için önlüklerini giydi. Gecede yarışmacılardan istenen yemekler:
Tom Kha Gai
Money Bags
Ga Prao Tofu
Kao Pad Kung
Larb Gai
Massaman curry
Muzlu Poti
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 büyükşehir MHP’ye bırakılacak!
- Görür o ili işaret etti: '7.4’lük deprem bekliyoruz'
- Canlı yayında tansiyon yükseldi!
- Bakanın imzasını taklit ederek suç işleyen polisler!
- Alaattin Çakıcı hakkında beklenen karar!
- O görüntülere ulaşıldı
- Şeriat kuralları Afganistan’ı aratmadı
- Fenomen Eylül Öztürk'ten ilk açıklama
- 'TBMM başkanına açık mektup...'
- Ölen motosikletlinin kurye olduğu belirlendi