Yayınlanma: 29.11.2023 - 22:03

Güncelleme: 29.11.2023 - 22:03

Masterchef Allstar'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İkinci takım oyunu için önlüklerini giyen yarışmacılar bugün de birbirinden farklı yemeklere imza atacak. Peki, Masterchef'te eleme adayları kim oldu? 29 Kasım'da Masterchef'te hangi takım kaybetti, eleme adayları kim oldu?



KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Alican'ın vedasının ardından Allstar'da 11 kişi kalan Masterchef yarışmacıları kaptanlık oyununu kazanarak haftaya gücel bir başlangıç yapmak için önlüklerini giydi. Şeflerin yarışmacılardan Şekerpare istediği gecede en başarılı bulunan isim Hasan oldu.

Hasan kırmızı takımın kaptanı olarak Barbaros'u seçti.

MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Hasan

Tahsin

Sergen

Tolga

Dilara

Batuhan

KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Barbaros

Eren

Kıvanç

Cemre

Esra

HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Mavi takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybetti. Bireysel dokunulmazlığı Sergen'in kazandığı bölümde yapılan oylamanın ardından eleme potasına giren isim Tolga oldu.

HAFTANIN İKİNCİ TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın ikinci takım oyununda skoru 1-1 yapmak isteyen mavi takım ve haftayı lider kapatmak isteyen mavi takım Tayland Mutfağı yemeklerini en başarılı şekilde yapmak için önlüklerini giydi. Gecede yarışmacılardan istenen yemekler:

Tom Kha Gai

Money Bags

Ga Prao Tofu

Kao Pad Kung

Larb Gai

Massaman curry

Muzlu Poti