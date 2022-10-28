MasterChef'te gergin anlar: 'Özür dileyeceksin'
Popüler yarışma programı MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında 'hakaret' krizi gündem oldu. Tanıtımda yarışmacı Büşra ile Burak Kaya arasındaki tartışma gündeme geldi. Tartışmaya şef Mehmet Yalçınkaya müdahale etti.
TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşan MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanı yayımlandı. Fragmanda, yarışmacı Büşra ile Burak Kaya arasındaki gerginlik gündeme geldi.
'HAKARET' İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI
MasterChef ekibi bu haftaki dış çekimlerini Tokat'ta gerçekleştirdi. Yeni bölümde, yarışmacı Burak Kaya uçaktan inerken, yarışmacı Büşra'nın kendisine hakaret ettiğini iddia etti.
MEHMET ŞEF: 'ÖZÜR DİLEYECEKSİN'
İddiaları kabul etmeyen Büşra'nın sözlerinin ardından devam eden tartışmaya şef Mehmet Yalçınkaya müdahale etti. Mehmet Şef, gün sonunda Büşra'nın Burak'tan özür dilemesini istedi.
MasterChef'in yeni bölümü saat 20.00'de TV8'de ekrana gelecek.
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