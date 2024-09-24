MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 23 Eylül'de mavi takımın kaptanı kim oldu? Mavi takımda ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef'te yeni haftada mavi takımın kaptanı olmak isteyen yarışmacılar kıyasıya rekabet etti. Gecenin sonunda en başarılı tabağı hazırlayan isim kaptan oldu. Peki, MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 23 Eylül'de mavi takımın kaptanı kim oldu? Mavi takımda ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef'te dün yayımlanan bölümde yaşanan vedanın ardından yeni hafta kaptanlık oyunu ile başladı. Mavi takımın kaptanı olmak için önlüklerini giyen yarışmacılar enn başarılı tabakları hazırlamak için ter döktü. Peki, MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 23 Eylül'de mavi takımın kaptanı kim oldu? Mavi takımda ve kırmızı takımda kimler var? İşte ayrıntılar...
GEÇEN HAFTA MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
MasterChef 2024 sezonunda elenerek yarışmayı 20. olarak tamamlayan isim Yudum oldu. Yudum'un vedası ile yarışmada 19 isim kaldı.
MAVİ TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?
Şeflerin yarışmacılardan Adana Kebabı istediği gecede en başarılı tabağı hazırlayan Akın mavi takımın kaptanı oldu.
KIRMIZI TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?
Mavi takımın kaptanlığını kazanan Akın, kırmızı takımın kaptanı olarak Zübeyde'yi seçti.
MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?
Akın
Eda
Erim
Ezgi
Kaan
Semih
Hakan
Alper
Bera
Nevzat
KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?
Zübeyde
Onur
Emre
Kerem
Şirin
Beyza
Muratcan
Nigar
Ayşe
En Çok Okunan Haberler
-
- H.K.G.'ye istismar davasında karar
- Koldaki 'ısırık izine' ilişkin rapor açıklandı
- 'Tayyip'e sor' davası
- 'İmamoğlu' hareketliliği: CHP olağanüstü toplanacak
- Samandağ'da hasat son buldu: Kilosu 350 TL
- Şehit polis Şeyda Yılmaz ile kahreden ayrıntı
- Saldırganın eski yakın arkadaşı konuştu
- Eski Emniyet müdürünün iki yardımcısı ihraç edildi
- Netanyahu'dan 'evlerinizi terk edin' çağrısı
- Şeyda Yılmaz'ı tabutunu öperek son yolculuğuna uğurladı