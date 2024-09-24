Yayınlanma: 24.09.2024 - 00:19

Güncelleme: 24.09.2024 - 00:19

MasterChef'te dün yayımlanan bölümde yaşanan vedanın ardından yeni hafta kaptanlık oyunu ile başladı. Mavi takımın kaptanı olmak için önlüklerini giyen yarışmacılar enn başarılı tabakları hazırlamak için ter döktü. Peki, MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 23 Eylül'de mavi takımın kaptanı kim oldu? Mavi takımda ve kırmızı takımda kimler var? İşte ayrıntılar...

GEÇEN HAFTA MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef 2024 sezonunda elenerek yarışmayı 20. olarak tamamlayan isim Yudum oldu. Yudum'un vedası ile yarışmada 19 isim kaldı.

MAVİ TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?

Şeflerin yarışmacılardan Adana Kebabı istediği gecede en başarılı tabağı hazırlayan Akın mavi takımın kaptanı oldu.

KIRMIZI TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?

Mavi takımın kaptanlığını kazanan Akın, kırmızı takımın kaptanı olarak Zübeyde'yi seçti.

MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Akın

Eda

Erim

Ezgi

Kaan

Semih

Hakan

Alper

Bera

Nevzat

KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Zübeyde

Onur

Emre

Kerem

Şirin

Beyza

Muratcan

Nigar

Ayşe