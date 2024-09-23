22 Eylül Pazar MasterChef'te kim elendi? MasterChef 2024'te yarışmaya kim veda etti?
MasterChef Türkiye 2024'te heyecan dolu eleme gecesi 22 Eylül Pazar akşamı yaşandı. Bir yarışmacı, gösterdiği çabanın ardından MasterChef hayallerine veda etti. Peki, 22 Eylül Pazar MasterChef'te kim elendi? MasterChef'te yarışmaya kim veda etti?
MasterChef'te eleme heyecanı tüm hızıyla devam etti. Hafta boyunca potaya giren yarışmacılar, eleme gecesinde kıyasıya bir mücadele verdiler. İki aşamalı yarışmanın ilk etabında yarışmacılar, incir ile yaratıcı tabaklar hazırlamaya çalıştılar. İlk etabı başarıyla geçen yarışmacılar, MasterChef'te kalmayı garantilerken, tabakları yeterli puanı alamayanlar ise ikinci etapta yeniden yarışarak şanslarını denediler. Peki, 22 Eylül Pazar MasterChef'te kim elendi? MasterChef'te yarışmaya kim veda etti? İşte, ayrıntılar...
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?
Şirin
Kerem
Yudum
Beyza
Zübeyde
Erim
Muratcan
MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
MasterChef'in eleme gecesinde ilk etabı başarıyla geçen isimler Muratcan, Şirin ve Zübeyde oldu. Potada kalan Kerem, Beyza, Yudum ve Erim ise ikinci etapta tekrar yarışmak zorunda kaldı. Bu turda yarışmacılardan, Mehmet Şef'in özel tabağı olan "Okyanus"u en iyi şekilde hazırlamaları istendi. Şef tabağını yaparken en az başarılı olan Yudum, MasterChef hayallerine veda ederek yarışmadan elendi.
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