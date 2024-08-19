MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takımın kaptanı kim oldu?

MasterChef'te yeni hafta başladı 3. haftaya mavi takımın kaptanı olarak başlamak isteyen yarışmacılar önlüklerini giydi. Gecenin sonunda bir isim mavi takımın kaptanı olarak belirlendi... Peki, MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takımın kaptanı kim oldu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.08.2024 - 22:39
MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takımın kaptanı kim oldu?
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MasterChef 2024 sezonunda 3. hafta büyük bir heyecanla başladı. 3. haftada mavi takımın kaptanı olmak isteyen yarışmacılar kıyasıya rekabet etti. Peki, MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takımın kaptanı kim oldu? İşte ayrıntılar...

MAVİ TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef 2024 sezonunda 3. haftada mavi takımın kaptanı olmak isteyen yarışmacılar en başarılı yemeği yapmak için önlüklerini giydi. Şefler yarışmacılardan simit yapmalarını istedi. 45 dakikada simit yapan yarışmacılardan en başarılısını yapan kaptan olarak belirlendi.

Gecenin en başarılı yemeğini hazırlayan isim Onur oldu. Onur kırmızı takımın kaptanı olarak Beyza'yı seçti.


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