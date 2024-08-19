MasterChef simit tarifi... Ev yapımı enfes çıtır simit nasıl yapılır?

Simit, Türkiye'nin dört bir yanında sevilerek tüketilen, susamla kaplı geleneksel bir hamur işidir. Genellikle kahvaltılarda, çay saatlerinde ya da hızlı bir atıştırmalık olarak tercih edilir. Yapımı oldukça basit olan simit, hamurun halka şeklinde hazırlanıp pekmezle karıştırılmış suya batırılması ve ardından bolca susama bulanmasıyla şekillenir. Susamla kaplanan simitler, yüksek ısıda fırınlanarak dışı çıtır, içi ise yumuşacık bir dokuya sahip olur.