MasterChef simit tarifi... Ev yapımı enfes çıtır simit nasıl yapılır?
Simit, Türkiye'nin dört bir yanında sevilerek tüketilen, susamla kaplı geleneksel bir hamur işidir. Genellikle kahvaltılarda, çay saatlerinde ya da hızlı bir atıştırmalık olarak tercih edilir. Yapımı oldukça basit olan simit, hamurun halka şeklinde hazırlanıp pekmezle karıştırılmış suya batırılması ve ardından bolca susama bulanmasıyla şekillenir. Susamla kaplanan simitler, yüksek ısıda fırınlanarak dışı çıtır, içi ise yumuşacık bir dokuya sahip olur.
Simit, yanında peynir, zeytin veya taze sebzelerle servis edilerek lezzeti daha da zenginleştirilebilir. Simidin sıcak sıcak tüketilmesi, özellikle taze olduğu zaman, lezzetini en üst seviyeye taşır. Hem sokak lezzeti olarak hem de evde kolaylıkla yapılabilecek bir tarif olarak simit, Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biridir. Peki, ev yapımı enfes çıtır simit nasıl yapılır? İşte, leziz simit tarifi...
SİMİT TARİFİ
Malzemeler
1,5 su bardağı ılık su
1,5 çay kaşığı instant maya
1,5 tatlı kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
4 - 4,5 su bardağı un
Üzeri için:
1 çay bardağı sıcak su
1 çay bardağı pekmez
1 kase susam (kavrulmuş)
SİMİT YAPILIŞI
Derin bir kabın içerisine ılık su, maya ve şekeri koyun güzelce karıştırıp 5 dakika bekletin.
Karıştırma kabına unu ve tuzu koyup karıştırın ve mayalı karışımı üzerine dökün.
Mikser ile ya da elinizde yoğurun ve ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde edin.
Üzerini streç filmle ya da nemli bir bezle örtün ve oda sıcaklığında 1 saat kadar mayalanmaya bırakın.
Ardından tezgaha alın ve bezelere ayırın.
Bezelerin her birini rulo şeklinde uzatın.
İkisini birbirine örgü biçimde sarın.
Ardından uçlarını birleştirin.
Suyla pekmezi karıştırarak açın.
Hazırladığınız simitleri önce pekmezli suya batırın.
Ardından susama bulayın.
Pişirme kağıdı serili fırın tepsisine alın.
240 derecede önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar ortalama 25 dakika kadar pişirin.
Ev yapımı sokak simidi hazır.
Afiyet olsun!
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