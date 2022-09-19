Masterchef'te kim elendi? 18 Eylül 2022 Masterchef'e kim veda etti?
TV8'de ekrana gelen MasterChef Türkiye’de dün gece hayallerine veda eden bir yarışmacı daha belli oldu. Peki, 18 Eylül 2022 MasterChef'te kim elendi? Dün akşam Masterchef'e veda eden isim kim oldu?
MasterChef'te dün gece yarışmaya veda eden isim açıklandı. Hafta boyunca oyunlarda kıyasıya mücadele eden yarışmacılardan 6 kişi potaya girmişti. İşte, Masterchefte kim elendi? sorusunun cevabı..
MASTERCHEF'TE ELEME GECESİ
MasterChef'in yeni sezondaki ikinci eleme gecesinde Mehmet, Danilo ve Somer şef, eleme potasındaki yarışmacılardan peynir ana malzemesiyle yapacakları yaratıcı bir tabak istedi. İlk etap yarışmaları sona erdi.
Yarışmacılar yemeklerini şeflere sundu. Şeflerin tadımı sonrası 6 kişilik eleme potasından çıkan 3 isim; Vural, Atike ve Kıvanç oldu.
MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
Son eleme oyununda karşı karşıya mücadele eden isimler ise Melih, Barış ve Fatma Nur olarak belirlendi. 3 kişilik son eleme oyununda ise yarışmacılar, Somer Şef'in imza yemeği olan aslanlı kızlıyı en iyi şekilde yapmak için savaştı. İkinci etabın sonunda eleme adaylarının hazırlamış olduğu yemeklerin tadımı yapıldı.
Yapılan tadım sonrası şeflerin verdiği karara göre, MasterChef Türkiye'de elenen dördüncü isim Melih oldu.
MASTERCHEF’TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?
Yaptığı yemek ve tabaklamasıyla beğeni toplayan MasterChef ana kadroya yedeklerden giren dördüncü isim Tolga oldu.
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