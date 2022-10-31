Masterchef'te kim elendi? 30 Ekim 2022 Masterchef'e kim veda etti?
TV8'de ekrana gelen MasterChef Türkiye’de dün gece hayallerine veda eden bir yarışmacı daha belli oldu. Peki, 30 Ekim 2022 MasterChef'te kim elendi? Dün akşam Masterchef'e veda eden isim kim oldu?
MasterChef'te dün gece yarışmaya veda eden isim açıklandı. Hafta boyunca oyunlarda kıyasıya mücadele eden yarışmacılardan 6 kişi potaya girmişti. İşte, Masterchefte kim elendi? sorusunun cevabı.
MASTERCHEF'TE ELEME GECESİ
MasterChef'in yeni sezondaki sekizinci eleme gecesinde Mehmet, Danilo ve Somer şef, yarışmacılardan Brüksel lahanası ana malzemesiyle yapacakları yaratıcı bir tabak istedi. İlk etap yarışmaları sona erdi.
Yarışmacılar yemeklerini şeflere sundu. Şeflerin tadımı sonrası 6 kişilik eleme potasından çıkan isimler Burak Kaya, Serpilay, Tayfun, Büşra, Yağız ve Metin oldu.
MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
Son eleme oyununda karşı karşıya mücadele eden isimler ise Tayfun, Büşra ve Serpilay olarak belirlendi. 3 kişilik son eleme oyununda ise yarışmacılar, Somer Şef'in Taş Havuz tabağını en iyi şekilde yapmak için savaştı. İkinci etabın sonunda eleme adaylarının hazırlamış olduğu yemeklerin tadımı yapıldı.
Yapılan tadım sonrası şeflerin verdiği karara göre, MasterChef Türkiye'de elenen sekizinci isim Tayfun oldu.
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