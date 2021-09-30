MasterChef’te sinirler gerildi: 'Horozu çok olan köyün sabahı geç olur'
MasterChef Türkiye 2021'in 29 Eylül Perşembe ekrana gelen son bölümünde Emre ile Hasan arasında gerginlik çıktı. Emre'nin "Horozu çok olan köyün sabahı geç olur" sözlerini duyan Hasan çılgına dönünce ortalık karıştı.
Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye, dün akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyunuyla ekrana geldi. İkişer kişilik gruplara ayrıla yarışmacılar, şeflerin isteği üzerine beş kıtadan beş farklı yemeği yapmaya çalıştı.
6. haftanın 2. dokunulmazlık oyunu yapılırken kırmızı takımdan Emre ile mavi takımdan Hasan arasında tartışma çıktı.
TAKIM ARKADAŞLARI AYIRDI
Balkon alanında Emre'nin "Horozu çok olan köyün sabahı geç olur" sözlerini duyan Hasan sinirlerine hakim olamadı.
Emre'ye sert tepki gösteren Hasan "O nasıl laf" diye bağırdı. Emre ile Hasan arasındaki tartışmayı takım arkadaşları araya girerek ayırdı.
Daha sonra atasözü hakkında açıklama yapan Emre, Hasan ile konuşarak sorunu çözdüklerini söyledi.
SERGEN VE ŞÜKRÜ DE TARTIŞMIŞTI
MasterChef Türkiye'nin pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde de Sergen ve Şükrü arasında bir tartışma çıkmış hatta ikili birbirinin üzerine yürümüştü.
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