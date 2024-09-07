MasterChef'te son eleme adayı kim oldu? 7 Eylül 2024 MasterChef'te neler yaşandı? Bu hafta eleme potasında kimler var?

Yayınlanma: 07.09.2024 - 23:19

Güncelleme: 07.09.2024 - 23:19

MasterChef, 7 Eylül Cumartesi akşamı yayımlanan bölümü ile izleyici buluştu. MasterChef'te son eleme adayı bu gece oynan oyun sonrası belli oldu. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, haftanın son dokunulmazlık oyunu için yarıştı. Peki, MasterChef'te eleme adayı kim oldu? 7 Eylül 2024 MasterChef'te neler yaşandı? İşte, ayrıntılar...

KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Beril

Nigar

Beyza

Ezgi

Ayşe

Zeynep

Zübeyde

Eda

Yudum

Şirin

MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Kaan

Nevzat

Alper

Semih

Kerem

Hakan

Muratcan

Akın

Emre

Onur

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

Kırmızı takımdan 4, mavi takımdan 2 isim eleme potasına dahil oldu. Bugün de eleme potasına eklenecek isim ve eleme adayı olan isimlerin dahil olduğu eleme potasından bir kişi Pazar günü yarışmaya veda edecek. Son eleme adayı ise henüz açıklanmadı.