MasterChef'te son eleme adayı kim oldu? 7 Eylül 2024 MasterChef'te neler yaşandı? Bu hafta eleme potasında kimler var?

TV8'de yayımlanan MasterChef Türkiye 2024 yarışmasında, bu akşam bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, MasterChef'te eleme adayı kim oldu? 7 Eylül 2024 MasterChef'te neler yaşandı? İşte, ayrıntılar...

MasterChef'te son eleme adayı kim oldu? 7 Eylül 2024 MasterChef'te neler yaşandı? Bu hafta eleme potasında kimler var?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.09.2024 - 23:19

MasterChef, 7 Eylül Cumartesi akşamı yayımlanan bölümü ile izleyici buluştu. MasterChef'te son eleme adayı bu gece oynan oyun sonrası belli oldu. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, haftanın son dokunulmazlık oyunu için yarıştı. Peki, MasterChef'te eleme adayı kim oldu? 7 Eylül 2024 MasterChef'te neler yaşandı? İşte, ayrıntılar...

KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

  • Beril
  • Nigar 
  • Beyza
  • Ezgi
  • Ayşe
  • Zeynep
  • Zübeyde
  • Eda
  • Yudum
  • Şirin

MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

  • Kaan
  • Nevzat
  • Alper
  • Semih
  • Kerem
  • Hakan
  • Muratcan
  • Akın
  • Emre
  • Onur

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

Kırmızı takımdan 4, mavi takımdan 2 isim eleme potasına dahil oldu. Bugün de eleme potasına eklenecek isim ve eleme adayı olan isimlerin dahil olduğu eleme potasından bir kişi Pazar günü yarışmaya veda edecek. Son eleme adayı ise henüz açıklanmadı.


Etiketler: #MasterChef #dokunulmazlık #eleme #Eleme Adayı

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