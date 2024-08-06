Ege mutfağından kabak çiçeği dolması... MasterChef kabak çiçeği dolması nasıl yapılır?

Yayınlanma: 06.08.2024 - 21:38

Güncelleme: 06.08.2024 - 21:38

Ege mutfağının en zarif ve lezzetli yemeklerinden biri olan kabak çiçeği dolması, özellikle yaz aylarının vazgeçilmezlerinden biridir. Taze kabak çiçeklerinin içi nefis bir harçla doldurularak hazırlanan bu enfes dolma, hafifliği ve kendine has aromasıyla sofralarınıza renk katacak. Hem görsel şölen sunan hem de damaklarda unutulmaz bir tat bırakan kabak çiçeği dolması, sağlıklı ve lezzetli bir seçenek arayanlar için ideal. İşte, adım adım kabak çiçeği dolması tarifi!

MALZEMELER

20 adet kabak çiçeği

İç Harcı İçin:

1 su bardağı pirinç

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet domates (rendelenmiş)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı nane

1 çay kaşığı kuru reyhan

1 çay kaşığı tarçın

1/2 çay bardağı kuş üzümü (isteğe bağlı)

1/2 çay bardağı dolmalık fıstık (isteğe bağlı)

1/4 demet maydanoz (ince kıyılmış)

1/4 demet dereotu (ince kıyılmış)

Sosu İçin:

1 su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 limon suyu

YAPILIŞI

Kabak çiçeklerini dikkatlice temizleyin. Çiçeklerin içindeki sapları ve tohumları çıkarın.

Kabak çiçeklerini su dolu bir kabın içine koyarak birkaç dakika bekletin ve daha sonra süzün.

Kuru soğanı ince ince doğrayın.

Bir tavada 2 yemek kaşığı zeytinyağını ısıtın ve doğranmış soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

Rendelenmiş domatesi ekleyin ve karıştırarak pişirin.

Yıkanmış pirinci ekleyin ve birkaç dakika karıştırarak kavurun.

Tuz, karabiber, nane, reyhan, tarçın, kuş üzümü ve dolmalık fıstığı ekleyin. Tüm malzemeleri karıştırarak 1-2 dakika daha kavurun.

İnce kıyılmış maydanoz ve dereotunu ekleyin, karıştırın ve ocaktan alın. İç harcı soğumaya bırakın.

Kabak çiçeklerinin içini hazırladığınız harçla dikkatlice doldurun. Çiçeklerin yapraklarını harcın üzerine kapatın.

Doldurduğunuz kabak çiçeklerini tencereye yan yana dizin.

Bir kasede 1 su bardağı sıcak su, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve yarım limon suyunu karıştırın.

Hazırladığınız sosu dolmaların üzerine dökün.

Tencerenin kapağını kapatın ve dolmaları kısık ateşte yaklaşık 20-25 dakika, pirinçler yumuşayana kadar pişirin.

Kabak çiçeği dolmalarını tencereden dikkatlice alın ve servis tabağına yerleştirin.

Soğuk veya ılık olarak servis edin.