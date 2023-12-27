MasterChef'te üçüncü ceketin sahibi kim oldu? All Star'da hangi isim finalist oldu?

Masterchef Allstar'da geride kalan beş yarışmacı beyaz ceketin sahibi olmak için önlüklerini giydi. Tahsin ve Barbaros'un ardından adını finale yazdırmak isteyen yarışmacılar iki turdan oluşan gecede en yüksek puanı almak istiyor. Peki, MasterChef'te üçüncü ceketin sahibi kim oldu? All Star'da hangi isim finalist oldu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.12.2023 - 22:09
MasterChef'te üçüncü ceketin sahibi kim oldu? All Star'da hangi isim finalist oldu?
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Masterchef Allstar'da finale geri sayım başladı. Bu hafta 5 yarışmacı beyaz ceketi alarak adını finale yazdıracak. Kalan iki isim ise Allstar hayallerine veda edecek. Peki, MasterChef'te üçüncü ceketin sahibi kim oldu? All Star'da hangi isim finalist oldu?

MASTERCHEF'TE ÜÇÜNCÜ CEKETİN SAHİBİ KİM OLDU?

Masterchef yarışmacıları siyah pirinç, ançüez ve greyfurt kullanarak ilk turda yaratıcılıklarını konuşturdu. İkinci turda ise konuk Şef Osman Sezener ile Ördek Kebabı yapıldı. İki turun ardından en yüksek puanı alan yarışmacı beyaz ceketin sahibi olacak...



MasterChef Finalist kim

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