Türk dizi tarihinde bir ilk: 'Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda birleşiyor' iddiası
Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu'nun başrollerinde yer aldığı Masumlar Apartmanı'nda Türk dizi tarihinde bir ilk gerçekleşecek. Büyük bir ilgiyle takip edilen dizi, seyirciyi oldukça şaşırtacak. İddiaya göre 18 Şubat Cuma akşamı son bulacak Kırmızı Oda dizisinin başrolü Binnur Kaya, 'Doktor Hanım' karakteriyle Masumlar Apartmanı’nda seyirciyle buluşmaya devam edecek.
TRT 1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi, 2 sezondur
izleyiciyle buluşuyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun 'Madalyonun İçi' adlı
kitabının 'Çöp Ev' bölümünden uyarlanan dizi, sadece başarılı oyunculuklara
sahne olduğu için değil, gerçek hayat hikayelerini ekranlara taşınmasıyla da
gündemden düşmüyor. Masumlar Apartmanı'yla ilgili bazen övgü dolu bazen de
eleştirel yorumlar yapılıyor.
Dizinin ilk sezonunda İnci karakterine hayat veren Farah
Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılmasının ardından Masumlar Apartmanı'nın kan
kaybettiği ve düşen reytinglerin artması için Melisa Şenolsun'un dahil edildiği
iddia edilmişti. Ancak istenen reytingi getiremeyen Şenolsun diziye erken veda
etmiş, diziye ikinci sezonda dahil olan bir başka isim Aslıhan Gürbüz de
reytinglere fayda etmemişti.
TÜRK DİZİ TARİHİNDE BİR İLK
Son olarak Medyatava'da yer alan habere göre; Kırmızı
Oda’nın ekranlardaki 2 yıllık yolculuğu 18 Şubat Cuma akşamı son bulacak ancak
Binnur Kaya Doktor Hanım karakteriyle Masumlar Apartmanı’nda seyirciyle
buluşmaya devam edecek.
Türk dizi tarihinde bir ilk yaşanmasını sağlayan bu durumun
Masumlar Apartmanı dizisinin akıbetini nasıl etkileyeceği ise merak konusu.
Masumlar Apartmanı’ndaki Gülben ve Safiye gibi baş karakterlerin hikayelerinin
hızla şekillenmesi dizinin final yapacağı iddialarını gündeme taşıdı. Dizinin
sezon sonunda ekranlara veda edeceği öne sürüldü.
Yapım şirketi OGM Pictures ve TRT1'den konuya dair herhangi
bir açıklama gelmedi.
BİRKAÇ BÖLÜME KONUK OLMUŞTU
Kırmızı Oda dizisinde Doktor Hanım karakterine hayat veren
Binnur Kaya, ilk sezonundaki ilgiyi ikinci sezonunda göremeyen Masumlar
Apartmanı dizisinin birkaç bölümüne konuk olmuştu. Sevilen oyuncu, Kırmızı
Oda'nın final yapmasıyla birlikte bir bölüm konuk olduğu Masumlar Apartmanı
dizisinde düzenli olarak aynı rolü canlandırmaya devam edecek.
Binnur Kaya hamlesinin reytingleri yükseltip yükseltmeyeceği merakla bekleniyor.
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