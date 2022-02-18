Türk dizi tarihinde bir ilk: 'Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda birleşiyor' iddiası

18 Şubat 2022 Cuma, 17:58

TRT 1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi, 2 sezondur izleyiciyle buluşuyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun 'Madalyonun İçi' adlı kitabının 'Çöp Ev' bölümünden uyarlanan dizi, sadece başarılı oyunculuklara sahne olduğu için değil, gerçek hayat hikayelerini ekranlara taşınmasıyla da gündemden düşmüyor. Masumlar Apartmanı'yla ilgili bazen övgü dolu bazen de eleştirel yorumlar yapılıyor.

Dizinin ilk sezonunda İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılmasının ardından Masumlar Apartmanı'nın kan kaybettiği ve düşen reytinglerin artması için Melisa Şenolsun'un dahil edildiği iddia edilmişti. Ancak istenen reytingi getiremeyen Şenolsun diziye erken veda etmiş, diziye ikinci sezonda dahil olan bir başka isim Aslıhan Gürbüz de reytinglere fayda etmemişti.

TÜRK DİZİ TARİHİNDE BİR İLK

Son olarak Medyatava'da yer alan habere göre; Kırmızı Oda’nın ekranlardaki 2 yıllık yolculuğu 18 Şubat Cuma akşamı son bulacak ancak Binnur Kaya Doktor Hanım karakteriyle Masumlar Apartmanı’nda seyirciyle buluşmaya devam edecek.

Türk dizi tarihinde bir ilk yaşanmasını sağlayan bu durumun Masumlar Apartmanı dizisinin akıbetini nasıl etkileyeceği ise merak konusu. Masumlar Apartmanı’ndaki Gülben ve Safiye gibi baş karakterlerin hikayelerinin hızla şekillenmesi dizinin final yapacağı iddialarını gündeme taşıdı. Dizinin sezon sonunda ekranlara veda edeceği öne sürüldü.

Yapım şirketi OGM Pictures ve TRT1'den konuya dair herhangi bir açıklama gelmedi.

BİRKAÇ BÖLÜME KONUK OLMUŞTU

Kırmızı Oda dizisinde Doktor Hanım karakterine hayat veren Binnur Kaya, ilk sezonundaki ilgiyi ikinci sezonunda göremeyen Masumlar Apartmanı dizisinin birkaç bölümüne konuk olmuştu. Sevilen oyuncu, Kırmızı Oda'nın final yapmasıyla birlikte bir bölüm konuk olduğu Masumlar Apartmanı dizisinde düzenli olarak aynı rolü canlandırmaya devam edecek.

Binnur Kaya hamlesinin reytingleri yükseltip yükseltmeyeceği merakla bekleniyor.