Mavi Balina oyunu nedir? Aileler Mavi Balina oyununa karşı hangi önlemleri almalı?

Dünya çapında pek çok genci intihara sürükleyen Mavi Balina oyunu, bir kez daha gündemde. Peki, Mavi Balina oyunu nedir? Aileler Mavi Balina oyununa karşı hangi önlemleri almalı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.04.2024 - 15:17
Mavi Balina oyunu nedir? Aileler Mavi Balina oyununa karşı hangi önlemleri almalı?
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Özellikle çocuklar üzerinde gösterdiği olumsuz etkileri nedeniyle bir süre gündemden düşmeyen Mavi Balina oyunu yeniden sosyal medyada araştırılmaya başlandı. Peki, Mavi Balina oyunu nedir? Aileler Mavi Balina oyununa karşı hangi önlemleri almalı?

MAVİ BALİNA NEDİR?

Çocukları intihara teşvik eden Mavi Balina oyunu, 50 gün boyunca bir mesajlaşma programı aracılığıyla bağlantılar yollayarak oyunculardan 50 talimatı yerine getirmesini istiyor. İddialara göre ilk olarak kullanıcıların kişisel bilgilerini ele geçiren oyun yöneticileri, bu bilgilerle şantaj yaparak oyunun bırakılmasını engelliyor. Korku dolu görevlerle çocukların psikolojisini adım adım bozan Mavi Balina, son aşamaya gelenlerden intihar etmelerini istiyor.

MAVİ BALİNA OYUNUNA KARŞI AİLELER HANGİ ÖNLEMLERİ ALMALI?

  • Çocukların sosyal medya ve internet ortamında bu tarz tuzaklara düşüp, üzücü olayların yaşanmaması için aileler, çocuklarının internet kullanma alışkanlıklarını mutlaka takip etmeliler.
  • Aileler, çocukların oynadıkları oyunları mutlaka birlikte belirlemeliler.
  • Oyun başında ve internette geçirilen sürenin sınırlandırılması ve oyunun çocukların yaşına uygun olması gerekir.
  • İnternet ortamında "bilinmeyen" yabancılara karşı şüpheyle yaklaşılması ve bu kişilerin hayatı açısından tehlikeli sonuçlar doğurabileceği çocuklara mutlaka anlatılmalı.
  • Aileler bu konuda sorumlu ebeveyn yaklaşımları sergilemeli, gerekirse bir uzmandan destek almalı, çocuklarını sosyal aktivitelere yönlendirmeli ve sosyal paylaşım ağlarında onlarla arkadaşlık ederek, internet adımlarından haberdar olmalılar.

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