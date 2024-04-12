Yayınlanma: 12.04.2024 - 15:17

Güncelleme: 12.04.2024 - 15:17

Özellikle çocuklar üzerinde gösterdiği olumsuz etkileri nedeniyle bir süre gündemden düşmeyen Mavi Balina oyunu yeniden sosyal medyada araştırılmaya başlandı. Peki, Mavi Balina oyunu nedir? Aileler Mavi Balina oyununa karşı hangi önlemleri almalı?

MAVİ BALİNA NEDİR?

Çocukları intihara teşvik eden Mavi Balina oyunu, 50 gün boyunca bir mesajlaşma programı aracılığıyla bağlantılar yollayarak oyunculardan 50 talimatı yerine getirmesini istiyor. İddialara göre ilk olarak kullanıcıların kişisel bilgilerini ele geçiren oyun yöneticileri, bu bilgilerle şantaj yaparak oyunun bırakılmasını engelliyor. Korku dolu görevlerle çocukların psikolojisini adım adım bozan Mavi Balina, son aşamaya gelenlerden intihar etmelerini istiyor.

MAVİ BALİNA OYUNUNA KARŞI AİLELER HANGİ ÖNLEMLERİ ALMALI?