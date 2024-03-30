Yayınlanma: 30.03.2024 - 18:36

Güncelleme: 30.03.2024 - 18:36

Mazlum Kiper'in yaşamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Mazlum Kiper'in nerede ve ne zaman doğduğu, rol aldığı tiyatro oyunları ve filmler araştırılıyor. Peki, Mazlum Kiper kim, kaç yaşında nereli? Mazlum Kiper hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

MAZLUM KİPER KİMDİR?

Mazlum Kiper, 28 Ağustos 1946 tarihinde İstanbul'da doğan Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, yönetmen ve seslendirme sanatçısıdır.

Kiper, kariyerine genç yaşlarda Şehir Tiyatroları'nda başladı. 1969 yılında İsveç'e giderek tiyatro eğitimi almış ve orada tiyatro grupları kurarak çeşitli sahne ve medya çalışmalarında yer aldı. 1986 yılında Türkiye'ye döndükten sonra tekrar Şehir Tiyatroları'nda görev almış ve oyunculuk ve yönetmenlik yaptı.

Sinema ve dizi filmlerde de önemli roller üstlenen Mazlum Kiper, ayrıca seslendirme sanatçısı olarak da tanındı.

Müfit Kiper'in oğlu olan Mazlum Kiper, tiyatro alanında önemli hizmetlerde bulunmuş ve Şehir Tiyatroları'nın Genel Sanat Yönetmenliği görevini de üstlenmiştir.

MAZLUM KİPER HANGİ TİYATRO OYUNLARINDA OYNADI?

Rol aldığı oyunlar

1993: Bir Başkası : Ergun Sav - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1995: Savaş ve Barış : Lev Tolstoy \ Erwin Pıscator - Alfred Neumann - Guntram Prüfer - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1996: Koca Sinan : Turan Oflazoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1998: Hürrem Sultan : Orhan Asena - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2001: Herkes Aynı Bahçede : Anton Çehov \ Başar Sabuncu - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2002: Bir Adam Yaratmak : Necip Fazıl Kısakürek - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2002: Bizans Düştü : Turan Oflazoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2002: Hamlet : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2005: Bir Yaz Gecesi Rüyası : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2007: Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe : Orhan Asena - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2008: Balıkesir Muhasebecisi : Reşat Nuri Güntekin - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Yönettiği oyunlar

1994: Açık Aile : Dario Fo - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1999: Kadın ile Memur : Aldo Nikolai - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2000: Çın Sabahta : Nezihe Meriç - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2001: Unutulan Adam : Nâzım Hikmet - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2009: Çıkmaz Sokak : Tuncer Cücenoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu

MAZLUM KİPER HANGİ FİLM VE DİZİLERDE OYNADI?

1984: Kardeş Kanı / Splettring

1991: Terminatör 2: Kıyamet Günü

1995: Oyuncak Hikayesi - (Seslendirme)

1995: Ölümsüz Karanfiller

1997: Mektup : Ali Özgentürk

1997: İlişkiler : Avni Kütükoğlu

1998: Şeytanın Gözyaşları

1999: Kurtlar Sofrası

1999: Oyuncak Hikayesi 2 - (Seslendirme)

2000: Dikkat Bebek Var

2000: Kurt Kapanı

2000: Abuzer Kadayıf : Tunç Başaran

2001: Cinlerle Periler : Taylan Biraderler

2001: Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği - (Saruman Seslendirme)

2002: Kınalı Kar : Taner Akvardar

2002: Yüzüklerin Efendisi: İki Kule - (Saruman Seslendirme)

2003: Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü - (Saruman Seslendirme)

2004: Sahra

2004: Yabancı Damat : Taylan Biraderler

2005: Ömer Seyfettin (dizi)

2006: Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı - (Joshamee Gibbs Seslendirme)

2007: Oyun Bitti

2007: Sinekli Bakkal

2007: Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu - (Joshamee Gibbs Seslendirme)

2009: Aşk Bir Hayal

2009: Terminatör 4: Kurtuluş

2010: Kollama - Eşref Kolçak Seslendirme

2010: Oyuncak Hikâyesi 3 - (Seslendirme)

2011: Yıllar Sonra

2011: Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde - - (Joshamee Gibbs Seslendirme)

2012: Hile Yolu

2015: Arka Sokaklar - Haşim Koral (Konuk Oyuncu)

2015: Küçük Ağa - Konuk Oyuncu

2017: Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı - (Joshamee Gibbs Seslendirme)

2018: İkizler Memo-Can - Mümtaz Alkanlar

2019: Our Planet - (Seslendirme)

2021: Amfibiya - (Seslendirme)

2023: Teşkikat-ı Mahsusa