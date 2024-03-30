Mazlum Kiper kim, kaç yaşında nereli? Mazlum Kiper hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Mazlum Kiper'in hangi dizi ve filmlerde rol aldığı, kaç yaşında olduğu ve oynadığı tiyatrolar yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Mazlum Kiper kim, kaç yaşında nereli? Mazlum Kiper hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Mazlum Kiper'in yaşamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Mazlum Kiper'in nerede ve ne zaman doğduğu, rol aldığı tiyatro oyunları ve filmler araştırılıyor. Peki, Mazlum Kiper kim, kaç yaşında nereli? Mazlum Kiper hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...
MAZLUM KİPER KİMDİR?
Mazlum Kiper, 28 Ağustos 1946 tarihinde İstanbul'da doğan Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, yönetmen ve seslendirme sanatçısıdır.
Kiper, kariyerine genç yaşlarda Şehir Tiyatroları'nda başladı. 1969 yılında İsveç'e giderek tiyatro eğitimi almış ve orada tiyatro grupları kurarak çeşitli sahne ve medya çalışmalarında yer aldı. 1986 yılında Türkiye'ye döndükten sonra tekrar Şehir Tiyatroları'nda görev almış ve oyunculuk ve yönetmenlik yaptı.
Sinema ve dizi filmlerde de önemli roller üstlenen Mazlum Kiper, ayrıca seslendirme sanatçısı olarak da tanındı.
Müfit Kiper'in oğlu olan Mazlum Kiper, tiyatro alanında önemli hizmetlerde bulunmuş ve Şehir Tiyatroları'nın Genel Sanat Yönetmenliği görevini de üstlenmiştir.
MAZLUM KİPER HANGİ TİYATRO OYUNLARINDA OYNADI?
Rol aldığı oyunlar
1993: Bir Başkası : Ergun Sav - İstanbul Şehir Tiyatrosu
1995: Savaş ve Barış : Lev Tolstoy \ Erwin Pıscator - Alfred Neumann - Guntram Prüfer - İstanbul Şehir Tiyatrosu
1996: Koca Sinan : Turan Oflazoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu
1998: Hürrem Sultan : Orhan Asena - İstanbul Şehir Tiyatrosu
2001: Herkes Aynı Bahçede : Anton Çehov \ Başar Sabuncu - İstanbul Şehir Tiyatrosu
2002: Bir Adam Yaratmak : Necip Fazıl Kısakürek - İstanbul Şehir Tiyatrosu
2002: Bizans Düştü : Turan Oflazoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu
2002: Hamlet : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu
2005: Bir Yaz Gecesi Rüyası : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu
2007: Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe : Orhan Asena - İstanbul Şehir Tiyatrosu
2008: Balıkesir Muhasebecisi : Reşat Nuri Güntekin - İstanbul Şehir Tiyatrosu
Yönettiği oyunlar
1994: Açık Aile : Dario Fo - İstanbul Şehir Tiyatrosu
1999: Kadın ile Memur : Aldo Nikolai - İstanbul Şehir Tiyatrosu
2000: Çın Sabahta : Nezihe Meriç - İstanbul Şehir Tiyatrosu
2001: Unutulan Adam : Nâzım Hikmet - İstanbul Şehir Tiyatrosu
2009: Çıkmaz Sokak : Tuncer Cücenoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu
MAZLUM KİPER HANGİ FİLM VE DİZİLERDE OYNADI?
1984: Kardeş Kanı / Splettring
1991: Terminatör 2: Kıyamet Günü
1995: Oyuncak Hikayesi - (Seslendirme)
1995: Ölümsüz Karanfiller
1997: Mektup : Ali Özgentürk
1997: İlişkiler : Avni Kütükoğlu
1998: Şeytanın Gözyaşları
1999: Kurtlar Sofrası
1999: Oyuncak Hikayesi 2 - (Seslendirme)
2000: Dikkat Bebek Var
2000: Kurt Kapanı
2000: Abuzer Kadayıf : Tunç Başaran
2001: Cinlerle Periler : Taylan Biraderler
2001: Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği - (Saruman Seslendirme)
2002: Kınalı Kar : Taner Akvardar
2002: Yüzüklerin Efendisi: İki Kule - (Saruman Seslendirme)
2003: Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü - (Saruman Seslendirme)
2004: Sahra
2004: Yabancı Damat : Taylan Biraderler
2005: Ömer Seyfettin (dizi)
2006: Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı - (Joshamee Gibbs Seslendirme)
2007: Oyun Bitti
2007: Sinekli Bakkal
2007: Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu - (Joshamee Gibbs Seslendirme)
2009: Aşk Bir Hayal
2009: Terminatör 4: Kurtuluş
2010: Kollama - Eşref Kolçak Seslendirme
2010: Oyuncak Hikâyesi 3 - (Seslendirme)
2011: Yıllar Sonra
2011: Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde - - (Joshamee Gibbs Seslendirme)
2012: Hile Yolu
2015: Arka Sokaklar - Haşim Koral (Konuk Oyuncu)
2015: Küçük Ağa - Konuk Oyuncu
2017: Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı - (Joshamee Gibbs Seslendirme)
2018: İkizler Memo-Can - Mümtaz Alkanlar
2019: Our Planet - (Seslendirme)
2021: Amfibiya - (Seslendirme)
2023: Teşkikat-ı Mahsusa
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