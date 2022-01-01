Megastar Tarkan'dan 2 yıl sonra bir ilk
Mısır'ın gözde tatil beldesi Sharm El Sheikh'te bulunan bir otelde sahne alan Tarkan, birbirinden sevilen şarkıları ile izleyenlere harika bir yılbaşı gecesi yaşattı.
Mısır'da ilk kez sahneye çıkan megastar Tarkan, şıklığı ve enerjisi ile konuklarını hem coşturdu, hem de büyüledi. Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan ve 22 şarkı seslendiren Tarkan, en sevilen şarkıları ile dünyanın dört bir tarafından gelen sevenlerine unutamayacakları bir yılbaşı konseri izlettirdi.
2 SENENİN ARDINDAN BİR İLK
Ünlü sanatçı, bu muhteşem gecede sahneye üç farklı kostümle çıktı. 5 bin metrekarelik açık hava konser alanında kurulan 750 metrekarelik devasa sahnede Tarkan şarkılarıyla 2 bin 500 kişiye müzik ziyafeti çekti.
Kızıldeniz manzarası eşliğinde, soğuk kış günlerinde yaz mevsimini yaşamak isteyenlerin tercihi olan otelde gerçekleşen konser aynı zamanda megastar Tarkan'ın yaklaşık 2 senenin ardından verdiği ilk konser olma özelliğini de taşıyor.
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