Ünlü isimler yeni yıla böyle girdi: 'Merhaba 2022'
DERYA ŞENSOY
Geçen aylarda babası Ferhan Şensoy’u kaybeden Derya Şensoy, kardeşi Müjgan Ferhan Şensoy’un kızı Pera ile objektif karşısına geçti.
Şensoy, “Canımın canı, küçük ve akıllı Pera’m! Bu yılın en güzel anı! Teyzesinin prensesi! Şansın, yolun hep açık olsun. Dünyamızı hep böyle aydınlat kocaman kalbinle… Annen Ferhan Şensoy, canımın yarısı, sen kalbimin en içisin prensesim. Sağlıkla, şansla, kocaman ailenle büyü… Seni çok seviyoruz boncuğum” dedi.
DOĞA RUTKAY KAMAL
Eşi Kerimcan Kamal ve çocuklarıyla objektif karşısına geçen oyuncu Doğa Rutkay Kamal, “Üç evlatla girilen bir yeni yıl! Sanırım şu hayatta başıma gelen en güzel şeylersiniz ve sen Kerimcan… Sayende kocaman bir ailem var. İyi seneler güzel canlar, her şey hayalimizdeki gibi olsun!” dedi.
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