Ünlü isimler yeni yıla böyle girdi: 'Merhaba 2022'

İREM HELVACIOĞLU

“Bazen bir anı anlatabilmek çok zorlaşır, kelimeleri doğru yerleştiremezsin, kafandakini aktaramazsın… Anlatamadığın her şeyi o fotoğraf karesi anlatır. Her anı bana bu kadar güzel ve tarifsiz yaşattığın ve bu yıla bu neşeyle girmemize sebep olduğun için teşekkür ederim YoYo.”