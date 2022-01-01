Ünlü isimler yeni yıla böyle girdi: 'Merhaba 2022'

cumhuriyet.com.tr
01 Ocak 2022 Cumartesi, 17:31
Ünlü isimler yeni yıla böyle girdi: 'Merhaba 2022'

Birçok talihsizliğin yaşandığı 2021 yılı geride bırakarak 2022’ye merhaba dedik.

Ünlü isimler de yeni yıla girerken umutlarını, duygularını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

İşte ünlü isimlerin 2022 yeni yıl paylaşımları…

Ünlü isimler yeni yıla böyle girdi: 'Merhaba 2022'

İREM HELVACIOĞLU

“Bazen bir anı anlatabilmek çok zorlaşır, kelimeleri doğru yerleştiremezsin, kafandakini aktaramazsın… Anlatamadığın her şeyi o fotoğraf karesi anlatır. Her anı bana bu kadar güzel ve tarifsiz yaşattığın ve bu yıla bu neşeyle girmemize sebep olduğun için teşekkür ederim YoYo.”

Ünlü isimler yeni yıla böyle girdi: 'Merhaba 2022'

DERYA ŞENSOY

Geçen aylarda babası Ferhan Şensoy’u kaybeden Derya Şensoy, kardeşi Müjgan Ferhan Şensoy’un kızı Pera ile objektif karşısına geçti.

Şensoy, “Canımın canı, küçük ve akıllı Pera’m! Bu yılın en güzel anı! Teyzesinin prensesi! Şansın, yolun hep açık olsun. Dünyamızı hep böyle aydınlat kocaman kalbinle… Annen Ferhan Şensoy, canımın yarısı, sen kalbimin en içisin prensesim. Sağlıkla, şansla, kocaman ailenle büyü… Seni çok seviyoruz boncuğum” dedi.

Ünlü isimler yeni yıla böyle girdi: 'Merhaba 2022'

MÜGE BOZ

"Mutlu yıllar"

Ünlü isimler yeni yıla böyle girdi: 'Merhaba 2022'

BÜLENT ŞAKRAK-ERKANKOLÇAK KÖSTENDİL-ALİ ATAY

Oyuncu arkadaşlar Bülent Şakrak, Erkan Kolçak Köstendil ve Ali Atay yılbaşında bir araya geldi. Yakın arkadaşlar ve oğullarının aynı açıdan aynı pozu vermeleri büyük ilgi gördü. Ekip tüm Türkiye’ye mutlu yıllar diledi.


Ünlü isimler yeni yıla böyle girdi: 'Merhaba 2022'

ALİ SUNAL

Tarkan’dan sonra oyuncu Ali Sunal da tütü giydi. Kızlarıyla yeni yıl pozu veren Sunal paylaşımına, “Kız babası olmanın tatlılıklarından biri galiba bu değil mi Tarkan? Bir tütüm eksikti. Herkese harika bir yıl diliyoruz” mesajını düştü.

Ünlü isimler yeni yıla böyle girdi: 'Merhaba 2022'

DOĞA RUTKAY KAMAL

Eşi Kerimcan Kamal ve çocuklarıyla objektif karşısına geçen oyuncu Doğa Rutkay Kamal, “Üç evlatla girilen bir yeni yıl! Sanırım şu hayatta başıma gelen en güzel şeylersiniz ve sen Kerimcan… Sayende kocaman bir ailem var. İyi seneler güzel canlar, her şey hayalimizdeki gibi olsun!” dedi.

Ünlü isimler yeni yıla böyle girdi: 'Merhaba 2022'

GÜLENAY KALKAN

Gülenay Kalkan 1 Ekim 2019’da a vefat eden eşi Tarık Ünlüoğlu’nun fotoğrafının önünde yeni yıl pozu verdi. Kalkan paylaşımına, “Gönlünüzce geçireceğiniz bir yıl dilerim” notunu düştü.


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