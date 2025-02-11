Mehmet Aslantuğ yeni sevgilisiyle nasıl tanıştığını anlattı!

Yayınlanma: 11.02.2025 - 09:32

Güncelleme: 11.02.2025 - 09:32

Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ, psikolog Canan Şahin ile yeni bir ilişki yaşadığını duyurdu. Drama çalışmaları sırasında tanışan ikilinin birlikteliği, Aslantuğ’un kendine has üslubuyla yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Sanatçı, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Bir bakış bile yetermiş ya

Her şeyi anlatmaya

Ee yetmesin mi

Çıkar bakışmayı

Mesela sevgiden

Olmaz ki

Velhasıl

Bakışarak geldik

Bakışarak gideceğiz

Öyleyse hoş geldiniz

Bedeni unutmuş bir zihnin

Dansla terapi edilebildiğini

Nihayet

Siz öğrettiniz."

Mehmet Aslantuğ, Canan Şahin ile 5 - 6 ay önce drama çalışmaları esnasında tanıştıklarını belirtti.

Tanışma sürecine dair açıklama yapan Aslantuğ, "Sevgili Canan, klasik bale kökenli, dans ve beden farkındalığı konusunda önemli bir birikime sahip. 5 - 6 aydır sahne için dans ve beden farkındalığı üzerine ortak bir çalışma yürütüyoruz. Hazırladığım drama çalışmalarında da pedagoji ve toplumsal psikoloji konularında destek aldığımız ekipte yer alıyor. Kıymetli ve özel bir arkadaşlığımız var" ifadelerini kullandı.