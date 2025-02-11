Mehmet Aslantuğ yeni sevgilisiyle nasıl tanıştığını anlattı!

Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ, psikolog Canan Şahin ile drama çalışmaları sırasında tanıştıklarını ve özel bir birliktelik yaşadıklarını duyurdu. Sanatçı, duygularını kendine has üslubuyla paylaştı.

Mehmet Aslantuğ yeni sevgilisiyle nasıl tanıştığını anlattı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.02.2025 - 09:32

Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ, psikolog Canan Şahin ile yeni bir ilişki yaşadığını duyurdu. Drama çalışmaları sırasında tanışan ikilinin birlikteliği, Aslantuğ’un kendine has üslubuyla yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Sanatçı, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Bir bakış bile yetermiş ya
Her şeyi anlatmaya
Ee yetmesin mi
Çıkar bakışmayı
Mesela sevgiden
Olmaz ki
Velhasıl
Bakışarak geldik
Bakışarak gideceğiz
Öyleyse hoş geldiniz
Bedeni unutmuş bir zihnin
Dansla terapi edilebildiğini
Nihayet
Siz öğrettiniz."

Mehmet Aslantuğ, Canan Şahin ile 5 - 6 ay önce drama çalışmaları esnasında tanıştıklarını belirtti.

Tanışma sürecine dair açıklama yapan Aslantuğ, "Sevgili Canan, klasik bale kökenli, dans ve beden farkındalığı konusunda önemli bir birikime sahip. 5 - 6 aydır sahne için dans ve beden farkındalığı üzerine ortak bir çalışma yürütüyoruz. Hazırladığım drama çalışmalarında da pedagoji ve toplumsal psikoloji konularında destek aldığımız ekipte yer alıyor. Kıymetli ve özel bir arkadaşlığımız var" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #mehmet aslantuğ #Canan Şahin

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