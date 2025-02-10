Mehmet Aslantuğ'dan 'şiir' paylaşımı: Yeni aşkını duyurdu!

Yayınlanma: 10.02.2025 - 10:25

Güncelleme: 10.02.2025 - 10:25

Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliğini sonlandırdıktan sonra yalnızlığı tercih etmişti. Ancak Aslantuğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu.

Bir süredir ekranlardan uzak olan usta oyuncu, 29 Mayıs 2023 tarihinde Arzum Onan ile 27 yıllık evliliğini tek celsede bitirmişti. Bu evlilikten Can adında bir oğlu olan Aslantuğ, boşanmanın ardından sakin bir dönem geçirdi.

Ancak 63 yaşındaki oyuncu, aşk orucunu bozdu ve kısa bir süre önce uzman psikolog Canan Şahin ile yeni bir ilişkiye başladı.

Aslantuğ, sevgilisinin dans ederken ve meditasyon yaparken çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak aşkını ilan etti.

Ünlü oyuncu, paylaşımına şu notu düştü:

"Bir bakış bile yetermiş ya

Her şeyi anlatmaya

Ee yetmesin mi

Çıkar bakışmayı

Mesela sevgiden

Olmaz ki

Velhasıl

Bakışarak geldik

Bakışarak gideceğiz

Öyleyse hoş geldiniz

Bedeni unutmuş bir zihnin

Dansla terapi edilebildiğini

Nihayet

Siz öğrettiniz."

Aslantuğ'un bu paylaşımı, hayranları tarafından büyük ilgi gördü.