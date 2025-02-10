Mehmet Aslantuğ'dan 'şiir' paylaşımı: Yeni aşkını duyurdu!
Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ, psikolog Canan Şahin ile aşk yaşadığını sosyal medya paylaşımlarıyla duyurdu. Aslantuğ'un "Bir bakış bile yetermiş" sözleri dikkat çekti!
Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliğini sonlandırdıktan sonra yalnızlığı tercih etmişti. Ancak Aslantuğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu.
Bir süredir ekranlardan uzak olan usta oyuncu, 29 Mayıs 2023 tarihinde Arzum Onan ile 27 yıllık evliliğini tek celsede bitirmişti. Bu evlilikten Can adında bir oğlu olan Aslantuğ, boşanmanın ardından sakin bir dönem geçirdi.
Ancak 63 yaşındaki oyuncu, aşk orucunu bozdu ve kısa bir süre önce uzman psikolog Canan Şahin ile yeni bir ilişkiye başladı.
Aslantuğ, sevgilisinin dans ederken ve meditasyon yaparken çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak aşkını ilan etti.
Ünlü oyuncu, paylaşımına şu notu düştü:
"Bir bakış bile yetermiş ya
Her şeyi anlatmaya
Ee yetmesin mi
Çıkar bakışmayı
Mesela sevgiden
Olmaz ki
Velhasıl
Bakışarak geldik
Bakışarak gideceğiz
Öyleyse hoş geldiniz
Bedeni unutmuş bir zihnin
Dansla terapi edilebildiğini
Nihayet
Siz öğrettiniz."
Aslantuğ'un bu paylaşımı, hayranları tarafından büyük ilgi gördü.
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