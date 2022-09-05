Mehmet Yalçınkaya'nın imzalı yemeği: Tiryaki nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

05 Eylül 2022 Pazartesi, 13:51

Aşçılık hünerlerini sergileyen yarışmacıların mücadele ettiği Masterchef programı, tüm ülke tarafından merakla izleniyor. Yarışmada 4 Eylül Pazar günü yapılan Mehmet şefin imzalı yemeği olan tiryaki oldukça merak edilen tarifler arasında. İşte, yemeğin ayrıntıları..

TİRYAKİ MALZEMELERİ NELERDİR?

Ana ürün:

1 dana bonfile

Karides için:

Karides

Tereyağı

Kişniş

Limon

Hindiba için:

Hindiba

Tarhun

Limon

Zeytinyağı

Sosu için:

Soya sos

Su

Susam yağı

Mirin

Şeker

Taze Soğan

Sarımsak

Nişasta

TİRYAKİ NASIL YAPILIR?

Dana bonfile, maldon tuz, susam yağı ve lime ile harmanlandıktan sonra et, ızgarada orta az seviyede pişirilir.

Sos için; taze soğan ve sarımsak ince ince kesilir. Soya sosu, su, susam yağı, mirin ve şeker bir tavada çektirilir. Son olarak nişasta ile bağlanarak, sosa taze soğan eklenir.

Karidesler, kişniş ve limon ile tatlandırıldıktan sonra tereyağı ile tavada pişirilir.

Hindiba ise tarhun, limon ve zeytinyağına bulanarak ızgarada pişirilip, terletilir.

Mavi haşhaş tavada yavaş yavaş kavurulur.