Mehmet Yalçınkaya'nın imzalı yemeği: Tiryaki nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
TV8 ekranlarında yayımlanan yemek programı Masterchef'te yapılan yemekler, oldukça ilgi çekiyor. Dün gece eleme gecesinde Mehmet Yalçınkaya'nın özel imzalı yemeği Tiryaki yapıldı. Peki, Tiryaki nasıl yapılır?
Aşçılık hünerlerini sergileyen yarışmacıların mücadele ettiği Masterchef programı, tüm ülke tarafından merakla izleniyor. Yarışmada 4 Eylül Pazar günü yapılan Mehmet şefin imzalı yemeği olan tiryaki oldukça merak edilen tarifler arasında. İşte, yemeğin ayrıntıları..
TİRYAKİ MALZEMELERİ NELERDİR?
Ana ürün:
- 1 dana bonfile
Karides için:
- Karides
- Tereyağı
- Kişniş
- Limon
Hindiba için:
- Hindiba
- Tarhun
- Limon
- Zeytinyağı
Sosu için:
- Soya sos
- Su
- Susam yağı
- Mirin
- Şeker
- Taze Soğan
- Sarımsak
- Nişasta
TİRYAKİ NASIL YAPILIR?
- Dana bonfile, maldon tuz, susam yağı ve lime ile harmanlandıktan sonra et, ızgarada orta az seviyede pişirilir.
- Sos için; taze soğan ve sarımsak ince ince kesilir. Soya sosu, su, susam yağı, mirin ve şeker bir tavada çektirilir. Son olarak nişasta ile bağlanarak, sosa taze soğan eklenir.
- Karidesler, kişniş ve limon ile tatlandırıldıktan sonra tereyağı ile tavada pişirilir.
- Hindiba ise tarhun, limon ve zeytinyağına bulanarak ızgarada pişirilip, terletilir.
- Mavi haşhaş tavada yavaş yavaş kavurulur.
- Tabağa önce sos konulur, ardından et sosun üzerine konulur. Onun üzerine karides ve hindiba eklendikten sonra kavurulmuş haşhaş ile süslenerek servis edilir.
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