Ekşili kuru dolma malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır? Ekşili kuru patlıcan ve biber dolması tarifi...
Kuru dolma , kurutulmuş sebzelerin içerisine bulgur ya da pirinç başta olmak üzere yöresine göre değişen diğer iç malzemeleri konarak yapılan bir yemektir. Zengin baharatlarla birlikte özgün bir tada sahiptir. Peki, Ekşili kuru dolma malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır? Ekşili kuru patlıcan ve biber dolması tarifi...
Zeytinyağlı kuru dolma ya da kıymalı kuru dolma şeklinde farklı çeşitleri olan kuru patlıcan ve biber dolmasının tarifi birçok yöreye göre farklılık gösterir. Ancak genellikle bu tarifle özdeşleşen yöre, doğu illeridir. İşte, kuru dolma tarifi...
EKŞİLİ KURU DOLMA MALZEMELERİ NELERDİR?
- 12 adet kuru patlıcan
- 12 adet kuru biber
- 1,5 su bardağı baldo pirinç
- 1 yemek kaşığı nar ekşisi
- 2 yemek kaşığı limon suyu
- 1 yemek kaşığı kuru nane
- 1 yemek kaşığı sumak
- 1 adet soğan
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 1 küp şeker
- 1 adet domatesin rendesi
- Taze nane
- Maydanoz
- Tuz karabiber
Sosu için:
- Patlıcanları kaynattığınız su (süzülmüş ısıtılmış)
- 1 yemek kaşığı nar eksisi
- Tuz şeker
- Zeytinyağı
EKŞİLİ NEFİS KURU DOLMA (PRATİK VİDEO İLE) TARİFİ NASIL YAPILIR?
- Patlıcan ve biberleri iyice yıkayıp, suda 10 dakika kaynatıp soğuk suya alıp, iyice kurutun.
- Soğanı ince ince doğrayın ve zeytinyağıyla birlikte kavurun.
- Pirinç, baharat ve salçayı da soğanların üstüne ekleyin. Domates rendesi ilave edin 1-2 dk pişirip yarım su bardağı su ekleyin ve kapağını kapatarak 5 dakika kadar pişirin. Amaç hafif pirinci öldürmek, pişirmek değil.
- Hazır olunca karışımı bir kaba alıp nar ekşisi, limon suyu nane ve maydanoz ilave edin.
- Patlıcan ve biberleri bir parmak kalacak şekilde harç ile doldurun. Tencereye patlıcanları dizin. Ardından partlıcanların üzerine biberleri dizin.
- Kaynatıp ayırdığınız patlıcan suyundan 1 buçuk su bardağı kadar alıp ısıtıp, süzün.
- İçine diğer malzemeleri ekleyin ve dolmaların üzerine sosu dökün.
- Tencere boyundan ufak bir tabağı ters çevirin üzerine yerleştirin ki dolmalarınız kaynarken dağılmasın.
- Kapağı kapalı şekilde yumuşayıncaya kadar pişirin.
- Ocağı kapatın ve tencerede dolmaları soğumaya bırakın.
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