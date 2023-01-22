Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna... Masterchef jürisinde şok ayrılık!

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 12:50

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 12:50

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüriliğini yaptığı Tv8'de ekranlara gelen yemek yarışması MasterChef her gelişmesiyle gündem oluyor.

Masterchef, gelecek sezon All-Star formatıyla yayınlanacak. Ancak sosyal medyadaki iddialara göre bir şef programa devam etmeyecek.

Takvim'de yer alan habere göre ayrılık kararı alan ünlü şefin bazı anlaşmazlıklar nedeniyle programa veda ettiği ileri sürüldü.

ACUN YENİ ŞEFİ SEÇTİ

Yeni sezonun All Star formatında yapılacağı dilden dile yayılırken MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın bazı anlaşmazlıklar nedeniyle programa veda ettiği ileri sürüldü.

Acun Ilıcalı'nın Yalçınkaya'nın yerine Ömür Akkor'a teklif yapacağı iddialar arasında.