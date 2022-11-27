Kanunsuz filminin konusu nedir, oyuncuları kim?
Kanunsuz, Sarah Daggar-Nickson tarafından yazılan ve yönetilen2018 Amerikan drama filmidir. Kanunsuz filminin konusu nedir, oyuncuları kim?
Kanunsuz, özgün ismi ile A vigilante 29 Mart 2019'da vizyona girdi.
KANUNSUZ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
A Vigilante, istismara uğrayan bir kadının hikayesini konu ediyor. Sadie, aile içi istismara maruz kalan genç bir kadındır. Acı dolu geçmişini ardından bırakmak isteyen Sadie, gerçekten özgür olabilmek için kocasını öldürmesi gerektiğini düşünür. Sadie, bir yandan kendi özgürlüğünü kazanmaya çalışırken bir yandan da kendisi gibi istismara maruz kalan insanları kurtarmak için çabalar.
KANUNSUZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Olivia Wilde
Morgan Spector
Tonye Patano
Judy Marte
Betsy Aidem
CJ Wilson
Chuck Cooper
Kyle Catlett
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