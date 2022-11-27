Kanunsuz filminin konusu nedir, oyuncuları kim?

27 Kasım 2022 Pazar, 17:41

Kanunsuz, özgün ismi ile A vigilante 29 Mart 2019'da vizyona girdi.

KANUNSUZ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

A Vigilante, istismara uğrayan bir kadının hikayesini konu ediyor. Sadie, aile içi istismara maruz kalan genç bir kadındır. Acı dolu geçmişini ardından bırakmak isteyen Sadie, gerçekten özgür olabilmek için kocasını öldürmesi gerektiğini düşünür. Sadie, bir yandan kendi özgürlüğünü kazanmaya çalışırken bir yandan da kendisi gibi istismara maruz kalan insanları kurtarmak için çabalar.

KANUNSUZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Olivia Wilde

Morgan Spector

Tonye Patano

Judy Marte

Betsy Aidem

CJ Wilson

Chuck Cooper

Kyle Catlett