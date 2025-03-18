Meltem Beydilli kimdir, kaç yaşında, nereli? Meltem Beydilli filmleri

Son dönemde Meltem Beydilli'nin adı, örgüt liderliği yaptığı iddia edilen Erhan Kork ve bazı diğer isimlerle birlikte yasadışı bahis soruşturmasında geçiyor. Peki, Meltem Beydilli kimdir, kaç yaşında, nereli? Meltem Beydilli filmleri

Meltem Beydilli kimdir, kaç yaşında, nereli? Meltem Beydilli filmleri
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.03.2025 - 13:21

Yasadışı bahis çetesine yönelik geniş kapsamlı operasyon kapsamında, örgüt lideri olduğu öne sürülen Erhan Kork ve ekibiyle birlikte Meltem Beydilli'nin de adının geçtiği öğrenildi. Peki, Meltem Beydilli kimdir, kaç yaşında, nereli? Meltem Beydilli filmleri

MELTEM BEYDİLLİ KİMDİR?

Meltem Beydilli, başarılı oyunculuk kariyeriyle dikkat çeken isimlerden biri.

Özellikle "Hain" adlı sinema filminde sergilediği performans ile büyük beğeni topladı.

Dizi ve sinema projelerinde gösterdiği başarı ile adını duyuran Beydilli, son yıllarda medya dünyasında adından sıkça söz ettiren isimler arasında yer aldı.

Ancak son zamanlarda yasal soruşturmalar ve özel hayatıyla gündeme geldi

MELTEM BEYDİLLİ YASADIŞI BAHİS SORUŞTURMASINDA MI?

42 kişinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında, şüphelilerin toplamda 7 milyar TL değerinde mal varlıklarına el konulduğu bildirildi.

Öne sürülen iddialar arasında, Beydilli’nin annesi Hülya Turan’ın da PayFix isimli ödeme şirketinde yönetici konumunda olduğu bilgisi yer aldı.


Etiketler: #Meltem Beydilli

İlgili Haberler

Seda Sarıbaş kimdir? Seda Sarıbaş kaç yaşında, nereli?

Seda Sarıbaş kimdir? Seda Sarıbaş kaç yaşında, nereli?
İrfan Peljto kimdir? Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi olacağı iddia edilen İrfan Peljto nereli?

İrfan Peljto kimdir? Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi olacağı iddia edilen İrfan Peljto nereli?
Eski Türkiye Güzeli Sevgi Can Danlı kimdir? Sevgi Can Danlı'nın hastalığı ne?

Eski Türkiye Güzeli Sevgi Can Danlı kimdir? Sevgi Can Danlı'nın hastalığı ne?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler