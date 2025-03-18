Yayınlanma: 18.03.2025 - 13:21

Güncelleme: 18.03.2025 - 13:21

Yasadışı bahis çetesine yönelik geniş kapsamlı operasyon kapsamında, örgüt lideri olduğu öne sürülen Erhan Kork ve ekibiyle birlikte Meltem Beydilli'nin de adının geçtiği öğrenildi. Peki, Meltem Beydilli kimdir, kaç yaşında, nereli? Meltem Beydilli filmleri

MELTEM BEYDİLLİ KİMDİR?

Meltem Beydilli, başarılı oyunculuk kariyeriyle dikkat çeken isimlerden biri.

Özellikle "Hain" adlı sinema filminde sergilediği performans ile büyük beğeni topladı.

Dizi ve sinema projelerinde gösterdiği başarı ile adını duyuran Beydilli, son yıllarda medya dünyasında adından sıkça söz ettiren isimler arasında yer aldı.

Ancak son zamanlarda yasal soruşturmalar ve özel hayatıyla gündeme geldi

MELTEM BEYDİLLİ YASADIŞI BAHİS SORUŞTURMASINDA MI?

42 kişinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında, şüphelilerin toplamda 7 milyar TL değerinde mal varlıklarına el konulduğu bildirildi.

Öne sürülen iddialar arasında, Beydilli’nin annesi Hülya Turan’ın da PayFix isimli ödeme şirketinde yönetici konumunda olduğu bilgisi yer aldı.