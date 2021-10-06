Memurlukları elden gitmişti: Bülent Ersoy'un orkestrası Meclis gündeminde

06 Ekim 2021 Çarşamba, 16:11

Bülent Ersoy'un geçtiğimiz 28 Ağustos tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti‘nde vereceği konser öncesi, Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yaparken sahte PCR test sonucu ile yakalanan orkestra ekibinin cezaları açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan 21 kişilik orkestranın şefi, 45 gün hapis cezasına çarptırılırken orkestra üyelerine 1 ay hapis cezası verildi.

SORU ÖNERGESİ VERİLDİ

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu olaya yönelik bir basın açıklaması düzenleyerek, olayda, sahte PCR belgelerini düzenleyen KKTC vatandaşı otel yöneticilerinin, hastane yetkilisi ve doktorların serbest bırakılmasına dikkat çekti. Purçu, Kıbrıs hükümetine de ayrıca tepki gösterdi.

'İFADELERİNİN ALINIP ALINMADIĞI MEÇHUL'

Purçu yaptığı açıklamada, "21 müzisyen; 28 Ağustos tarihi itibarıyla, yaklaşık 1 ay boyunca gözetim altında tutulduktan sonra 1 ay sonra 30 Eylül’de haklarında tutuklama kararı alınmıştır. İlgili olayda, sahte PCR belgelerini düzenleyen KKTC vatandaşı otel yöneticilerinin, hastane yetkilisi ve doktorların serbest bırakıldığı bilinmektedir. Bu kişilerin ifadelerinin alınıp alınmadığı meçhuldür. Ayrıca, söz konusu “21 sahte PCR testi”nin KKTC’de konser tarihi olan 28 Ağustos’tan 3 gün öncesinde düzenlendiği bilgisine ulaşılmıştır. KKTC’de yapılan pasaport kontrolünde, bu kişilerin KKTC’ye henüz girmeden 3 gün öncesine ait sahte PCR testi düzenlendiğini fark etmesine rağmen, bu kişilerin KKTC’ye girmesine izin verilmiştir" ifadelerini kullandı.

CHP'li Purçu, basın açıklamasının sonunda ve Dışileri Bakanlığı’na verdiği soru önergesi’nde şu soruları yöneltti: