Memurlukları elden gitmişti: Bülent Ersoy'un orkestrası Meclis gündeminde
CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Sanatçı Bülent Ersoy’un 21 kişilik orkestra ekibinin, KKTC’deki konseri tutuklanan ve aralarında İstanbul ve İzmir’den Roman vatandaşların da bulunduğu müzisyenler hakkında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.
Bülent Ersoy'un geçtiğimiz 28 Ağustos tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti‘nde vereceği konser öncesi, Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yaparken sahte PCR test sonucu ile yakalanan orkestra ekibinin cezaları açıklandı.
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan 21 kişilik orkestranın şefi, 45 gün hapis cezasına çarptırılırken orkestra üyelerine 1 ay hapis cezası verildi.
SORU ÖNERGESİ VERİLDİ
CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu olaya yönelik bir basın açıklaması düzenleyerek, olayda, sahte PCR belgelerini düzenleyen KKTC vatandaşı otel yöneticilerinin, hastane yetkilisi ve doktorların serbest bırakılmasına dikkat çekti. Purçu, Kıbrıs hükümetine de ayrıca tepki gösterdi.
'İFADELERİNİN ALINIP ALINMADIĞI MEÇHUL'
Purçu yaptığı açıklamada, "21 müzisyen; 28 Ağustos tarihi itibarıyla, yaklaşık 1 ay boyunca gözetim altında tutulduktan sonra 1 ay sonra 30 Eylül’de haklarında tutuklama kararı alınmıştır. İlgili olayda, sahte PCR belgelerini düzenleyen KKTC vatandaşı otel yöneticilerinin, hastane yetkilisi ve doktorların serbest bırakıldığı bilinmektedir. Bu kişilerin ifadelerinin alınıp alınmadığı meçhuldür. Ayrıca, söz konusu “21 sahte PCR testi”nin KKTC’de konser tarihi olan 28 Ağustos’tan 3 gün öncesinde düzenlendiği bilgisine ulaşılmıştır. KKTC’de yapılan pasaport kontrolünde, bu kişilerin KKTC’ye henüz girmeden 3 gün öncesine ait sahte PCR testi düzenlendiğini fark etmesine rağmen, bu kişilerin KKTC’ye girmesine izin verilmiştir" ifadelerini kullandı.
CHP'li Purçu, basın açıklamasının sonunda ve Dışileri Bakanlığı’na verdiği soru önergesi’nde şu soruları yöneltti:
- Bu talimat hangi yetkili makam tarafından verilmiş, kim bu talimatın verilmesini istemiştir?
- Şu anda tutuklu olan 21 müzisyenin zaten Kıbrıs’a gitmeden önce aşı kartları varmış. Hali hazırda aşı kartı olan müzisyenlerimizin ellerine; KKTC’deki pasaport kontrolünün hemen öncesinde sanatçı Bülent Ersoy hanımefendinin menajeri Haluk Şentürk neden sahte PCR testlerini tutuşturmuştur?
- Sahte evrak düzenlettirmenin suç olduğu hepimizce malumdur. Ama, bu kişilerden bu suçu kabul etmeleri istenip, avukat isteme haklarını engellemek suç değil midir?
- Ayrıca Kıbrıs hükümeti tarafından Bülent Ersoy ve menajeri Haluk beyin ifadeleri alınmış mıdır?
- Sahte evrak düzenleyen hastane personeli hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı bilgisi kamuoyuna yansımıştır. Müzisyen vatandaşlarımız ceza alırken sahte evrakı düzenleyenler neden ceza almadı?
- “Bir konser iptal edilmesin diye 21 kişinin yok yere mağdur olmasına yol açan hukuksuzlukların yapıldığı ve asıl sorumlular hakkında işlem yapılmadığı ortadadır. Kıbrıs hükümetinin bu konuda derhal bir adım atması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin de pasaport görevlilerine malum talimatları kimin verdiğini bulup, bu kişi ve talimatı verdiren hakkında gerekli cezai yaptırımları uygulaması şarttır!” ifadelerini kullanarak konuşmasını tamamladı.
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