Mercimek köftesi nasıl yapılır? Mercimek köftesinin malzemeleri nedir? Tarifin püf noktaları nelerdir?

31 Aralık 2021 Cuma, 11:11

Mercimek köftesinin ana malzemeleri besin değerleri oldukça yüksek olan besinlere sahiptir.

Mercimek ve bulgurdan oluşan köftenin yapımı oldukça kolaydır ve tarif için gerekli malzemeler kolayca ulaşabileceğiniz malzemelerdir. İşte özel günlerin, davetlerin ve çay saatlerinin vazgeçilmezlerinden olan mercimek köftesinin yapımıyla ilgili tüm detaylar...

MERCİMEK KÖFTESİ MALZEMELERİ

- 1,5 su bardağı kırmızı mercimek

- 1,5 su bardağı ince bulgur

- 3 su bardağı su

- 1 çay bardağı zeytinyağı

- 2 adet kuru soğan

- 1 yemek kaşığı biber salçası

- 1 yemek kaşığı domates salçası

- 1,5 tatlı kaşığı tuz

- 1 çay kaşığı kimyon

- 1 çay kaşığı pul biber

- 5 adet taze soğan

- 1 demet maydanoz



MERCİMEK KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

1) Mercimek köftesi yapmak için mercimekleri yıkayıp uygun bir tencereye koyun ve 3 su bardağı su ile kaynatın.

2) Suyunu çekmeye yakın mercimeği ocaktan alın, bulguru içine atın ve kapağı kapalı olarak yarım saat bekletin.

3) Başka bir tavada küçük küpler halinde doğranmış soğanları yağda 2-3 dakika kadar kavurduktan sonra biber salçası, domates salçası, tuz, pul biber ve kimyonu da ekleyin ve 1-2 dakika daha kavurun.

4) Yarım saat bekleyen bulgur ve mercimek harcına soğanlı harcı ekleyin.

5) Taze soğanları ve maydanozu da ince ince doğradıktan sonra harca ekleyin

6) Tüm malzemeler özleşene kadar yoğurun ve yoğurduğunuz harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak avuç içinizde sıkarak şekil verin.

Tüm bu adımların sonunda kısa bir süre içerisinde mercimek köfteniz hazır olacak. Tercihinize göre marul veya roka yaprakları üzerine dizerek ya da farklı şekiller vererek servis edebilirsiniz.

MERCİMEK KÖFTESİ TARİFİNİN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

- Mercimek köftesi harcının kıvamı oldukça önemlidir ve harcın çok kuru olmaması gerekir. Eğer harcınızın çok kuru olduğunu düşünüyorsanız bir miktar su ekleyebilirsiniz.

- Harcınızı dinlendirirken bulgurun şişmesi için tencere kapağı mutlaka kapalı olmalı

- Köftenizi yoğururken malzemelerin birbiri ile özleşmesi oldukça önemli

- Köftenizi yaptıktan sonra bekletecekseniz kurumaması için mutlaka üzeri kapalı bir şekilde bekletilmeli