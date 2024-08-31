Mert Yazıcıoğlu sessizliğini bozdu: 'Afra benim için eskilerde kaldı'
Mert Yazıcıoğlu, eski sevgilisi Afra Saraçoğlu hakkında yeni bir açıklama yaptı.
Afra Saraçoğlu, Mert Yazıcıoğlu ile 2022'nin son aylarında ayrıldı. Saraçoğlu, ayrılıktan kısa bir süre sonra Yazıcıoğlu'nun yakın arkadaşı Mert Ramazan Demir ile ilişki yaşamaya başladı.
Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, Haziran 2024'teki İspanya tatilinden döndükten sonra ayrıldı. Mert Yazıcıoğlu, eski sevgiliyle eski arkadaşının ayrılığıyla ilgili bugüne kadar hiç yorum yapmadı.
Mert Yazıcıoğlu, meslektaşları ve dostları Burak Dakak - Leyla Tanlar ile birlikte alışverişe çıktı. Uzun süredir birlikte olan, ne zaman evlenecekleri merak edilen Dakak ile Tanlar; "Düğün için acelemiz yok. Ne zaman istersek o zaman evleneceğiz. Şu an buradan bile nikâh masasına gidebiliriz. Çok mutluyuz" dedi.
Mert Yazıcıoğlu ise kendisine sorulan bir soru üzerine eski sevgilisi Afra Saraçoğlu ile eski arkadaşı Mert Ramazan Demir'in ayrılığıyla ilgili sessizliğini bozdu; "Ben böyle çok mutluyum. Beni ilgilendiren bir durum yok. Çok eskide kaldı benim için."
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