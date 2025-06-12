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Mert Yazıcıoğlu yüz felci geçirdiği dönemi anlattı: 'Sabah bir kalktım, yüzümün sağ tarafında hareket yok'

Mert Yazıcıoğlu yüz felci geçirdiği dönemi anlattı: 'Sabah bir kalktım, yüzümün sağ tarafında hareket yok'

12.06.2025 12:29:00
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Haber Merkezi
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Mert Yazıcıoğlu yüz felci geçirdiği dönemi anlattı: 'Sabah bir kalktım, yüzümün sağ tarafında hareket yok'

Son olarak Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyd Efendi rolüne hayat veren Mert Yazıcıoğlu, "Empati" programına konuk oldu. Ünlü oyuncu, 2021 yılında peş peşe sağlık sorunları yaşadığını anlattı.

Karagül dizisiyle şöhreti yakalayan ve son olarak Kızıl Goncalar’da başrol oynayan oyuncu Mert Yazıcıoğlu, NTV ekranlarında Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu Empati programına konuk oldu. Yayında hayatının bilinmeyen yönlerini anlatan Yazıcıoğlu, hem babasının vefat sürecini hem de 2021 yılında yaşadığı sağlık sorunlarını samimiyetle paylaştı.

BABAMLA YAPTIĞIM BİR ŞEYİ İZLEMEK İSTERDİM

“Gerçekleşmeyen bir hayalin oldu mu, travması cebinde duruyor mu hâlâ?” sorusuna duygusal bir yanıt veren Yazıcıoğlu, genç yaşta kaybettiği babasını andı. Ünlü oyuncu, “Babam ben 18 yaşındayken vefat etti. Babamla benim yaptığım bir şeyi izlemek isterdim” dedi.


BABAMIN BANA BIRAKTIĞI EN GÜZEL HEDİYE

Yazıcıoğlu, babasıyla son konuşmasını ise şu sözlerle anlattı:

“Hiç unutmadığım bir hikaye var. Babam hastalığının son ayında konuşamamaya başlamıştı. 17 Mayıs’ta vefat etti. Bir gün, televizyon açıkken ÖSS birincisini izliyorduk. Babamın dizine yatmıştım. O an bir anda dönüp bana, ‘Ben senden hiç böyle başarılar beklemedim biliyor musun? Bir daha doğsan seni bir daha aynı şekilde büyütürdüm’ dedi. Bu, bana bıraktığı en güzel hediyeydi.”

YÜZ FELCİ VE İŞİTME KAYBIYLA MÜCADELE ETTİ

2021 yılının kendisi için zor geçtiğini anlatan Yazıcıoğlu, yaşadığı sağlık sorunlarını da paylaştı. Oyuncu, “Sol kulağımda yüzde 30 işitme kaybı yaşadım. Yüz felci geçirdim. Felç iyileşirken de bir Rottweiler köpek elimi kaptı” dedi.


Yüz felcinin Bodrum’da başlayan bir boyun tutulmasıyla geliştiğini belirten Yazıcıoğlu, sabah uyandığında yüzünün sağ tarafını hareket ettiremediğini söyledi. Bu süreçte bir iş teklifi aldığını ancak yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle projeye katılamadığını dile getirdi. “Altı aylık bir tedavi sonrası toparladım. Devam etseydi, ‘kamera arkasında ne iş yapabilirim’ diye düşünmeye başlamıştım” dedi.

“BEN ASOSYAL DEĞİLİM, TERCİHEN DIŞARI ÇIKMIYORUM”

Kamuoyunda zaman zaman “asosyal” olarak tanımlandığını söyleyen Yazıcıoğlu, bu duruma açıklık getirdi: “Ben asosyal değilim. Sadece tercihen dışarı çıkmıyorum. Bu beni asosyal yapmaz.”

OYUNCULUĞA BİR LİSE AŞKI SAYESİNDE BAŞLADI

Oyunculuk kariyerine nasıl başladığı sorulan Mert Yazıcıoğlu, lisede bu mesleği bir kız arkadaşı sayesinde tanıdığını anlatarak, “En büyük maceram oyuncu olmak. Lisede oyuncu olmak isteyen bir kız arkadaşım vardı, bu mesleği onunla tanıdım” dedi.

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