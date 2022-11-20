Merve Boluğur açıkladı: Çarşamba günü boşanma davası var

20 Kasım 2022 Pazar, 17:37

Merve Boluğur, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan oyuncu, yakın zamanda tekrar ekranlara dönebileceği söyledi.

Habertürk'ün haberine göre, çarşamba günü boşanma davası olduğunu belirten Boluğur, tüm bu yoğunluğun arasında bir taraftan da gelen senaryoları okuduğunu ifade etti.

Merve Boluğur ile müzisyen Mert Aydın'ın evliliği 44 gün sürdü. Her yerde el ele göz göze olan çift, boşanma kararı aldı. Boluğur ile fikir ayrılığı yaşadığı öğrenilen Mert Aydın harekete geçerek boşanma işlemlerini başlattı. Aydın, avukatına talimat verdi.

Basına yansıyan haberlerin ardından ünlü oyuncu, "Olmadı teşekkürler... Hayat bu... Mert'e de mutluluklar güzel günlerimiz için teşekkürler" mesajını paylaştı. Boluğur, ardından sosyal medya hesabından da 'Aydın' soyadını kaldırdı.