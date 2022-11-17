Merve Boluğur açıkladı: Merve Boluğur ile Mert Aydın boşanıyor mu?

17 Kasım 2022 Perşembe, 07:42

'Küçük Sırlar', 'Acemi Cadı' ve 'Muhteşem Yüzyıl' gibi yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Merve Boluğur, 44 gün önce evlendiği DJ Mert Aydın ile yollarını ayırıyor.

2 Eylül'de sevgilisinden evlilik teklifi alan ve mutluluğunu Instagram hesabından sevenleriyle paylaşan Boluğur, "I said yes kocam" notunu düşmüştü.

Merve Boluğur, DJ Mert Aydın ile 2 Ekim’de yapılan törenle dünya evine girmişti.

Çiftin düğünü Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleşmişti. Boluğur’un şahitliğini Behzat Gerçeker, Aslı Hünel ve Bülent Kuş; Aydın’ınkini ise Çetin Yılmaz, Nurettin Doğan ve Murat İşgel yapmıştı.

Ünlü oyuncu eşiyle birlikte fotoğraflarını sık sık paylaşıyordu ancak son zamanlarda paylaşmaması dikkatlerden kaçmadı.

Geçen günlerde Merve Boluğur’un paylaştığı fotoğraflarda yüzüğünün olmaması da dikkat çekmişti.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Boluğur “Olmadı teşekkürler… Hayat bu… Mert’e de mutluluklar, güzel günlerimiz için teşekkürler…” dedi.

Ayrıca Boluğur, Instagram hesabından Mert Aydın ile olan fotoğraflarını ve "Aydın" soyadını kaldırdı.