Merve Boluğur ile Mert Aydın evlendi

03 Ekim 2022 Pazartesi, 11:20

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile 2015 yılında evlenip, iki yıl sonra anlaşmalı olarak boşanan oyuncu Merve Boluğur, ikinci kez nikah masasına oturdu. Boluğur, bir süredir birlikte olduğu Mert Aydın ile hayatını birleştirdi.

Çift, ilk danslarını Kenan Doğulu'nun 'Gelinim' şarkısıyla gerçekleştirdi.

NİKAHTAN ÖNCE SOYADINI GÜNCELLEDİ

Çiftin nikâhını Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen kıydı. İki gelinlik giyen Merve Boluğur, düğün öncesi sosyal medya hesabında adına 'Aydın' soyadını da ekledi.

Oyuncu, eşiyle fotoğrafını da "Kocam dedim dedim oldun. Seni çok seviyorum" notuyla paylaştı.

BOLUĞUR'DAN 'NE ALAKA' ÇIKIŞI

Gösterişli bir düğünle dünya evine giren oyuncu Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın'ın düğününde çalan şarkı Boluğur'u şaşkınlığa uğrattı.

Ünlü oyuncu Merve Boluğur'u şaşırtan olayda, Mert Aydın'ın arkadaşları nikah esnasında Müslüm Gürses'in 'Son Pişmanlık' şarkısını çaldırdı. Merve Boluğur ise önce kahkaha attı sonra da "Ne alaka?" diyerek sitem etti.