Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç barıştı mı? Merve Boluğur'dan yeni paylaşım!

Yayınlanma: 20.02.2025 - 09:57

Güncelleme: 20.02.2025 - 09:57

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ve oyuncu Merve Boluğur, 2015 yılında evlenmiş, ancak 2017 yılında yollarını ayırmıştı. Son dönemde ikilinin yeniden görüşmeye başladığına dair iddialar ortaya atıldı.

MERVE BOLUĞUR'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Son zamanlarda sadece hikayelere sardım, film falan hak getire...” ifadelerini kullanarak iddiaları dikkate almadığını gösterdi. Öte yandan, X platformunda Boluğur adına açılmış ancak resmi olmadığı belirtilen bir hesaptan yapılan “Eskiden, yeni olmaz” paylaşımı da dikkat çekti.

"BEN MUTLU BİR YUVAM OLSUN İSTEDİM"

Boluğur, geçtiğimiz yıl katıldığı bir programda, “Ben mutlu bir yuvam olsun istedim... Çok acıklı konuştum ama! Hep bir erkek çocuğum olsun istedim” şeklinde bir açıklama yapmıştı. Bu sözlerin ardından sosyal medyada eski eşi Murat Dalkılıç ile ilgili bir video hazırlanarak paylaşıldı.

MURAT DALKILIÇ'TAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili sessizliğini bozan Murat Dalkılıç, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Günlerdir DM kutuma gelen sevgi dolu mesajlarınız beni derinden etkiliyor. Ben de son zamanlarda sağlık sorunları yaşıyorum, o yüzden konuyla pek ilgilenemedim. Herhalde artık bir şeyler söylemek lazım. Bana gönderdiğiniz video güzel bir edit. Orada hedef gösterilen kişi maalesef ben değilim. Eski karım ne benimle beraberken ne de evliyken çocuk sahibi olmak istemiyordu. Dolayısıyla benden bahsetmiyor. Muhtemelen benden sonraki bir şeyden bahsediyor. Biraz üzüleceksiniz ama... Bir bunları konuşmak için üstünden çok fazla zaman geçmedi mi? Ben hatırlamıyorum, siz hatırlıyorsunuz. Hepiniz mutlu bir son bekliyorsunuz ama film biteli çok oldu."

Dalkılıç’ın açıklaması, hayranlarını hayal kırıklığına uğratırken, eski çiftin yeniden bir araya gelme ihtimali konusundaki söylentilere de son noktayı koydu.