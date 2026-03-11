Meryem Uzerli ve Halit Ergenç 15 yıl sonra aynı projede bir araya geliyor!

Türk dizi tarihinin dünyada da büyük ses getiren yapımlarından olan “Muhteşem Yüzyıl”ın başrol oyuncuları Meryem Uzerli ve Halit Ergenç, 15 yıl sonra ilk kez aynı projede bir araya gelecek.

Uzerli ve Ergenç, “İmroz’da Bahar” adlı filmde başrolleri paylaşacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre; filmin yönetmen koltuğunda, “Sonbahar”, “Karanlık Gece”, “Erken Kış” ve “Aşıklar Bayramı” gibi yapımlarıyla tanınan ödüllü yönetmen Özcan Alper oturacak.

ADA YOLLARI KESİŞEN İKİ FARKLI HAYAT

“İmroz’da Bahar”, adada yolları kesişen iki farklı hayatın ikinci bir baharın ihtimalinde buluşma hikâyesine odaklanıyor. Film, “İmroz’un baharında aşk yeniden mümkün mü?” sorusuna yanıt arayan bir öyküyü izleyiciyle buluşturacak.

Yakın zamanda çekimlerine başlanması planlanan filmin Türkiye’de hangi dijital platformda yayımlanacağı ise henüz açıklanmadı.