Metal dedektörü ile buldular... 460 yıllık yüzükteki gizemli mesaj

Yayınlanma: 24.08.2023 - 12:24

Güncelleme: 24.08.2023 - 12:24

İngiltere'de yaşayan Andy Taylor, Nottingham'daki Sherwood ormanı yakınlarındaki bir çiftlik arazisinde metal dedektörü ile arama yaparken, 460 yaşında olduğu tahmin edilen bir yüzük buldu.

16'ncı yüzyılda popüler bir aşk simgesi olan yüzüğün ağırlığının yaklaşık 15 gram olduğu bildirildi. Asıl ilginç olan bulgu ise yüzüğün iç tarafında yazılı olan 'I Meane Ryght' mesajı oldu.

Uzmanlara göre bu mesaj iki anlama geliyor olabilir: "Doğru olanı yapmaya çalışıyorum" ya da örneğin; biri bir sürüş ya da yürüyüş sırasında sağa gitmesi gerekirken sola, yani yanlış yöne gidiyorsa. "Sağa demek istedim, sola değil" şeklinde yorumlanabilir.

YÜZÜĞÜN SAHİPLERİ

Ladbible'da yer alan habere göre yüzük, yüzlerce yıl önce Nottingham Yüksek Şerifi olarak görev yapmış olan Jenison ailesinin armasını taşıyordu.

Aynı aileden Sir Matthew Jenison ise yüzyıllar önce Sherwood ormanındaki ağaçların bakımından sorumluydu.

Efsaneye göre Jenison, İç Savaş sırasında yağmalanan değerli eşyalardan hatırı sayılır bir servet biriktirmiş varlıklı bir aileden geliyordu.

NE KADARDAN ALICI BULACAK?

Habere göre yüzük, bu yılın sonlarında Etwall, Derbys'deki Hansons Müzayede Evi'nde yaklaşık 2 ila 3 bin sterlinden (70 ila 100 bin TL) açık artırmaya çıkacak.

Yüzüğü bulan Andy, konuya ilişkin demecinde şu ifadeleri kullandı:

"Hava çok sıcaktı, içeceğimi almak için arabama dönmeye karar vermiştim. Geri döndüğümde çok güçlü bir sinyal aldım. Kumlu toprakta bir çukur kazdım ve o sırada yüzükle karşılaştım."

Andy, sözlerine şöyle devam etti:

"British Museum'dan aldığım bir rapora göre bulduğum yüzük, türünün şimdiye kadar rastlanmış en büyük ikinci örneği..."

İÇİNDEKİ GİZEMLİ MESAJ...

Öte yandan, Hansons Müzayedecilik'in patronu Charles Hanson, yüzüğün "yüksek statüyü işaret eden bir hediye" ya da bir "nişan yüzüğü" olabileceğini söyledi.

Hanson, yüzüğün iç kısmındaki mesaja ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

"İç kısma yazılan mesajlar, yüzüğü takan ve veren dışında herkes için bir sırdır, bu nedenle 'I Meane Ryght' ifadesinin, yüzüğün sahibi için ne anlama geldiğinden emin olmak zor..."